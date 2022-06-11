獨／北部3私立大學下學期學雜費擬漲2%　每人每年多繳2千↑

▲世新、東吳與實踐等三所大學，預估下學期學雜費將調漲2%，每位學生每學期增加超過1千元負擔。（圖／世新大學提供）

記者許敏溶／台北報導

大專校院111學年度學雜費調漲申請在昨（10日）17時截止，根據教育部統計，沒有任何學校提出申請，但世新、中原與實踐在107學年提出學雜費調漲，去年台北高等行政法院判決三校勝訴，並依各校情形裁量核准基本調幅，教育部將在今年審議，預估至少將有2%調漲，若以一學期學雜費5.5萬元，預估下學年起，每一學期每位學生至少增加超過1千元學雜費負擔。

教育部在4月發文給各大學，指根據行政院主計總處公布的「消費者物價指數年增率、平均每戶可支配所得年增率、受僱員工薪資年增率」核算，111學年度學雜費收費基準調整幅度為0.44％，調幅創下5年來新低，而教育部核定調幅，107學年為1.85％，108學年最高來到為2.17％，109、110學年則分別為1.4％、1.26％。

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▲今年並沒有大學向教育部申請調漲學雜費。（圖／記者許敏溶攝）

不過，根據教育部統計，截至昨天傍晚5點為止，並沒有任何學校提出申請，但教育部表示，世新大學、中原大學及實踐大學等3校，因為107學年度學雜費調漲未通過，三校提起訴願及行政訴訟，去年6月17日判決主文要求教育部要核准基本調幅，所以教育部會在111學年度作業中進行審議。

據了解，當年世新、中原及實踐大學申請調漲日間學士班學雜費，調幅分別為2.5%、3.6%、2.5%，一名私校一級主管表示，既然法院都做成判決，希望教育部要公平處理，不期望調幅可以達到當初提出的最高上限，但當年教育部核准調漲學雜費的學校，調幅為2%，至少教育部至少比照當年通過學校的調幅，這才是最基本的，不要違背法院的判決。

若以目前私校每學期學雜費約5到6萬元，折衷5.5萬元計算，調漲2％，等於每學期每位學生要多負擔1100元，1年約2200元，四年下來則接近9千元，勢必增加學生負擔。

教育部表示，正就世新大學等3校函請的107學年度學雜費調整案進行審查，待審查完畢後，會將審議結果將函知申請學校，倘若獲得通過者，則由學校評估是否在111學年度起調整學雜費。