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Meta招募計畫狂削30％　祖克伯：準備迎接最嚴重經濟衰退

▲▼臉書母公司Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）。（圖／達志影像／美聯社）

▲臉書母公司Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

臉書母公司Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）表示，公司將會削減至少30％的工程師招募計畫，警告必須準備迎接嚴重的經濟衰退，更稱會加強績效管理進行裁員，「實際上，公司裡有一群人可能不應該留在這裡。」

根據《路透社》報導，祖克柏6月30日向員工指出，Meta已經將2022年的工程師招募計畫人數，從1萬名降至6000至7000名，並在上個月暫停招募。祖克柏提到，員工必須要對嚴重的經濟衰退做好準備，「如果要我打賭，我認為這可能是近年來我們遇到最嚴重的衰退之一。」

除了減少招聘之外，祖克柏表示將會讓公司內部分職位留空，以應對後續的裁員，未來將會加強績效管理，以淘汰無法實現更積極目標的員工，「實際上，公司裡有一群人可能不應該留在這裡。」他指出，希望能透過提高期望，制定更有進取心的目標，稍微加大員工的壓力，「我想你們之中的一些人，可能會覺得這個地方不適合自己。」

Meta產品總監（CPO）科克斯（Chris Cox）也在員工備忘錄中表示，公司必須更無情地優先考慮讓營運更精簡，「我必須強調，我們正處於嚴峻的時期，逆風非常猛烈，在這樣的環境中，團隊不應該期待有大量新的工程師和預算湧入。」

由於預計美國經濟可能出現衰退，各大科技公司都降低了未來目標，但Meta股價的跌幅比競爭對手蘋果、Google都還要嚴重。Meta今年報告指出，臉書的日活躍用戶首度出現季度下滑，導致該公司市值蒸發約一半。

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