　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南市青委會線上相見　黃偉哲：成家立業首選台南

▲台南市政府青年事務委員會，透過視訊會議形式，讓各局處首長與青年線上對談交流，並報告青委會近半年來的執行成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府青年事務委員會，透過視訊會議形式，讓各局處首長與青年線上對談交流，並報告青委會近半年來的執行成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府青年事務委員會1日召開第二屆第3次大會，會議特別透過視訊會議形式，讓各局處可以透過線上進行討論，為能在疫情期間市政不停擺，更了解各項青年議題及需求，會議邀請局處首長與青年線上對談交流，也針對友善育兒政策及勞工就業力進行專題簡報，並報告青委會近半年來的執行成果。

戴謙副市長表示，在黃偉哲市長的帶領下有許多有感作為，例如：將智慧科技引進至左鎮，讓偏鄉高齡長者，可以運用遠距醫療照護，讓年輕人運用科技將遠距導入，可以讓外地工作的子女及遠端醫師都能即時掌握長者的健康狀況。戴副市長也說，青年的力量就是人類的希望，台南市希望青年可以把台南當作移居的首選，也期許政府可以做年輕人最有力的後盾。

研考會戴偉峻主委也表示，青年朋友是社會中不可或缺的原動力，更是城市進步的動力來源，會議中青年委員相繼提出，包含育兒親子共同空間的推廣、打造台南多樣生活空間、街舞場域多元應用、無人機課程推廣、永續淨零行動、數位人才培育以及淨零碳排、友善育兒職場推廣…等相關議題。

▲台南市政府青年事務委員會，透過視訊會議形式，讓各局處首長與青年線上對談交流，並報告青委會近半年來的執行成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

研考會研青科報告，第二屆青年委員自2010年迄今共建議8案，內容包含建議促進青年街舞運動文化發展、建立跨世代政策溝通參與平台與機制、提升青年勞動權益、青農產學合作機制、獎勵社區營造環境等，皆獲市府相關局處參採。非常鼓勵各局處能夠邀請青年委員至局處提供諮詢，辦理「青年給問」，讓政策制定時，也能納入青年意見，能更適切符合年輕人的需要。

同時，也邀請勞工局與青年朋友說明台南市青年的就業狀況，以及引領台南青年在地就業的策略，即是建置一條便捷的媒合通路，市府提供青年朋友職場體驗，也協助青年落腳台南，有穩定的就業機會，2022年起已辦理300多場大小型徵才活動，提供逾7萬個職缺，讓台南市的青年失業率為六都最低。

台南市社會局也持續推動各項社會福利業務，在青年育兒及成家的部分，要讓年輕人願意生養，除了有想生孩子的念頭外，更需要有相關的配套措施，社會局配合衛福部提供「擴大0-未滿2歲育兒津貼」及托育公共化及準公共政策上，希望陪著家長一起承擔照顧育兒的責任，相關育兒津貼補助截至2022年5月底已核撥超過5億萬元。今年也於北區光武里活動中心2樓，設置本市首座公設民營托嬰中心，採每4名嬰幼兒配有1名托育人員照顧，讓青年安心成家。
台南市青委也在會議上教學如何比出時下年輕人的各種愛心手勢，進行線上青委愛心大連線，活潑的合影，展現出台南青委的熱情與活力。

►沒看錯，品木宣言「靈芝水」200ml才499元！

ET快訊
獨／台北車站地磚大範圍爆裂！畫面曝　台鐵急搶修
「摩斯紅茶自己煮」超大鍋17元　3步驟曝光！飲料控：喝爆
央行14年來首調「存款準備率」　專家：真正房市大魔王
確診男狠捅雙和3護師　詭辯「看到鬼」被打臉重判12年6月
大阪環球影城出人命！28歲男遭「2噸重木箱」壓死
快訊／高雄又停電！5718戶受影響　原因曝光
快訊／台積電殺紅眼！台股摔不夠　ADR盤前再跌逾4%
全聯收銀員辱女客是小偷！林敏雄被求償　法院判賠「驚人金額」
恐怖大山崩！瞬間吞150棟民宅　祕魯村民錄一半尖叫狂逃

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南市青委會線上相見　黃偉哲：成家立業首選台南

行銷白河蓮花季　黃偉哲「長輩圖」出招

2022 TTICC空間再造後首波展覽 　《甦醒：台東天光》今開幕

萬安45號演習協調會　預告7月26日「警報響、人、車管制」

有那麼餓？闖空門連香腸都不放過 永康警查獲竊嫌

台日團隊聯手打造　新竹市圖書館總館今簽約預計114年完工

入選世界特色建築　公東教堂修復工程...7／1正式啟動

就是愛「鹿角蕨」！　南警查獲鹿角蕨雅賊

沈慧虹將卸下職務　林智堅贈鞋祝福：走進大街小巷

數位學習不打烊！台東「生生用平板」7484台全數到位

Jessica搶人「2次搶輸王心凌」　狂拉攏吳謹言..慘遭拒絕QQ

持槍又衝撞2騎士、警車　保安警「警棍教訓刺青男」

《兩天一夜》新PD「丟包成員」　「車直接開走」..文世潤：你瘋了嗎！

熱血男穿恐龍裝搭火車！　女保全暖拖行李還邊偷笑

慘被友丟磚精準擊落！　空翻達人跳起後秒躺平

日29歲躺平哥僅剩300元 嘆：應徵3工作都沒勞保

女學生過馬路鬼遮眼亂衝　遊覽車3秒極限煞停閃過

KID合體坤達慶祝「世界喜歡日」　結尾藏洋蔥...網看哭：想念他！

員工上班偷扮恐龍玩空瑜　老闆抱他下來怒：沒揪！

4歲女兒奶音講超溜台語　「小大人」對話催老爸回家

台南市青委會線上相見　黃偉哲：成家立業首選台南

行銷白河蓮花季　黃偉哲「長輩圖」出招

2022 TTICC空間再造後首波展覽 　《甦醒：台東天光》今開幕

萬安45號演習協調會　預告7月26日「警報響、人、車管制」

有那麼餓？闖空門連香腸都不放過 永康警查獲竊嫌

台日團隊聯手打造　新竹市圖書館總館今簽約預計114年完工

入選世界特色建築　公東教堂修復工程...7／1正式啟動

就是愛「鹿角蕨」！　南警查獲鹿角蕨雅賊

沈慧虹將卸下職務　林智堅贈鞋祝福：走進大街小巷

數位學習不打烊！台東「生生用平板」7484台全數到位

交往2年分手！她竟遭「前男友媽高調討債」：不結婚就還錢

悠遊國旅補助細節曝！住宿最高折1300元　7／4起可查優惠旅宿名單

2022年必看動漫推薦！18部好看日本動漫推薦　Disney+滿足動漫魂

結合「亞洲的地域與幽魂」各大展覽！2022南美館藝術開門起跑

廖健富好久不見變瘦了　二軍好好感受沒做過的事

快訊／鳳頭蒼鷹「黃恩萼」車禍死亡！團隊忍痛收播：盼您天上自由

快訊／國1南下315.5K連環車禍　4車撞成一團...1車側翻

穿2萬元名牌拖「雙腿染黑」刷不掉！　女星出門「像沒洗腳」糗哭

「寶寶囟門」摸了傷腦？醫破迷思　解密4大意義：太扁＝脫水

租屋時還會分攤！買房後「變免錢」男友傻了　網挺白住妹1點

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

地方熱門新聞

蘭潭12小時連2起溺斃　居民：不敢喝水了

警副所長昏迷命危　裝葉克膜搶救

癌末男後事沒人辦　里長幫找回失散女兒

快訊／鹿港民宅惡火　1國中生送醫宣告不治

即／鳳山台88線「5車連環撞」！1人前額撕裂傷

義竹鄉公所發防疫津貼　每人2000千元

嘉義市中央噴水池地標換裝　「科學168」太空人降落

2022桃園蓮花季　7/2-8/28蓮花園休閒農業區登場

免出國！　 Xpark涼夏祭7/1起沁涼登場

《我與神木的記憶》　打造百年林鐵成國民記憶

嘉大與農民學院合作！開植物醫學理論課程

住商不動產嘉義店東經營會　捐贈幼兒唾液快篩

在地創生加入宗教文化　嘉義市家將表演社區呈現

嘉義市東區衛生所參加金所獎　奪卓越獎

更多熱門

相關新聞

台南確診+3104名

台南確診+3104名

台南市長黃哲指出，1日新增3104例，統計2022年1月1日至6月30日，台南市累計確診個案人數共255895名，全年齡累計確診百分比為13.81％，已解除隔離232059名、尚在隔離中23836名，松柏育樂中心篩檢站服務至3日中午12時止。

農委會主委南下台南座談

農委會主委南下台南座談

自備飲料杯新政策上路首日台南配合良好

自備飲料杯新政策上路首日台南配合良好

內衣5據點回收可換衛生紙　台南力推新政策

內衣5據點回收可換衛生紙　台南力推新政策

背阿嬤照片徒步環島挨批作秀　15歲台南弟說話了

背阿嬤照片徒步環島挨批作秀　15歲台南弟說話了

關鍵字：

台南青委會線上黃偉

讀者迴響

熱門新聞

走錯洞房！新娘闖伴郎房激戰一夜

23歲女網紅身中30多刀亡　前男友被捕

爆乳鋼琴女神YouTuber抱胸破尺度

5年賺千萬！他想買車「才知存款剩20多萬」綠炸

月經來「6種水果可多吃」！醫激推：平復經痛

4屁孩遭保大警痛毆　最新下場讓人傻眼

快訊／台灣芒果「被驗出新冠陽性」！農委會回應了

野生「大咖明星夫妻」逛寧夏夜市

名醫外遇爺孫戀　妻求償二審判賠150萬

他刷存摺「驚見多出一大筆錢」捐款者是羅志祥

男友凍未條！妹子被「壓在鋼琴上壞壞」氣炸

八卦山殭屍奇談「一路往南跳」　高雄人曝在澄清湖遇過

雞排妹深夜海邊「裸色解放」　粉絲暴動放大看

北部最大騙愛集團慘了　滿萬贈大咪咪抱枕　

本土劇女星「當街下跪磕頭」求放過！

更多

最夯影音

更多
Jessica搶人「2次搶輸王心凌」　狂拉攏吳謹言..慘遭拒絕QQ

Jessica搶人「2次搶輸王心凌」　狂拉攏吳謹言..慘遭拒絕QQ
持槍又衝撞2騎士、警車　保安警「警棍教訓刺青男」

持槍又衝撞2騎士、警車　保安警「警棍教訓刺青男」

《兩天一夜》新PD「丟包成員」　「車直接開走」..文世潤：你瘋了嗎！

《兩天一夜》新PD「丟包成員」　「車直接開走」..文世潤：你瘋了嗎！

熱血男穿恐龍裝搭火車！　女保全暖拖行李還邊偷笑

熱血男穿恐龍裝搭火車！　女保全暖拖行李還邊偷笑

慘被友丟磚精準擊落！　空翻達人跳起後秒躺平

慘被友丟磚精準擊落！　空翻達人跳起後秒躺平

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面