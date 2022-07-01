台南市青委會線上相見　黃偉哲：成家立業首選台南

▲台南市政府青年事務委員會，透過視訊會議形式，讓各局處首長與青年線上對談交流，並報告青委會近半年來的執行成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府青年事務委員會1日召開第二屆第3次大會，會議特別透過視訊會議形式，讓各局處可以透過線上進行討論，為能在疫情期間市政不停擺，更了解各項青年議題及需求，會議邀請局處首長與青年線上對談交流，也針對友善育兒政策及勞工就業力進行專題簡報，並報告青委會近半年來的執行成果。

戴謙副市長表示，在黃偉哲市長的帶領下有許多有感作為，例如：將智慧科技引進至左鎮，讓偏鄉高齡長者，可以運用遠距醫療照護，讓年輕人運用科技將遠距導入，可以讓外地工作的子女及遠端醫師都能即時掌握長者的健康狀況。戴副市長也說，青年的力量就是人類的希望，台南市希望青年可以把台南當作移居的首選，也期許政府可以做年輕人最有力的後盾。

研考會戴偉峻主委也表示，青年朋友是社會中不可或缺的原動力，更是城市進步的動力來源，會議中青年委員相繼提出，包含育兒親子共同空間的推廣、打造台南多樣生活空間、街舞場域多元應用、無人機課程推廣、永續淨零行動、數位人才培育以及淨零碳排、友善育兒職場推廣…等相關議題。

研考會研青科報告，第二屆青年委員自2010年迄今共建議8案，內容包含建議促進青年街舞運動文化發展、建立跨世代政策溝通參與平台與機制、提升青年勞動權益、青農產學合作機制、獎勵社區營造環境等，皆獲市府相關局處參採。非常鼓勵各局處能夠邀請青年委員至局處提供諮詢，辦理「青年給問」，讓政策制定時，也能納入青年意見，能更適切符合年輕人的需要。

同時，也邀請勞工局與青年朋友說明台南市青年的就業狀況，以及引領台南青年在地就業的策略，即是建置一條便捷的媒合通路，市府提供青年朋友職場體驗，也協助青年落腳台南，有穩定的就業機會，2022年起已辦理300多場大小型徵才活動，提供逾7萬個職缺，讓台南市的青年失業率為六都最低。

台南市社會局也持續推動各項社會福利業務，在青年育兒及成家的部分，要讓年輕人願意生養，除了有想生孩子的念頭外，更需要有相關的配套措施，社會局配合衛福部提供「擴大0-未滿2歲育兒津貼」及托育公共化及準公共政策上，希望陪著家長一起承擔照顧育兒的責任，相關育兒津貼補助截至2022年5月底已核撥超過5億萬元。今年也於北區光武里活動中心2樓，設置本市首座公設民營托嬰中心，採每4名嬰幼兒配有1名托育人員照顧，讓青年安心成家。

台南市青委也在會議上教學如何比出時下年輕人的各種愛心手勢，進行線上青委愛心大連線，活潑的合影，展現出台南青委的熱情與活力。