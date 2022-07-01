台南確診+3104名　松柏育樂中心篩檢站服務至3日中午12時止

▲台南市長黃哲指出，1日新增3104例，統計2022年1月1日至6月30日，台南市累計確診個案人數共255895名，松柏育樂中心篩檢站服務至3日中午12時止。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃哲指出，1日新增3104例，統計2022年1月1日至6月30日，台南市累計確診個案人數共255895名，全年齡累計確診百分比為13.81％，已解除隔離232059名、尚在隔離中23836名，松柏育樂中心篩檢站服務至3日中午12時止。

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黃偉哲市長說，跟30日相比，1日大概下降259位，所以說整體疫情慢慢向下，這個是很清楚的，希望下禮拜能夠降到3000例以下，請台南市民朋友、台南旅遊洽公的民眾，大家要做好自身的防疫，這個防疫沒撇步，自己小心，就能夠做到，所以說疫苗施打、口罩配戴，距離維持，手要勤洗，這個就是這個實際防疫行動。

黃偉哲表示，接受過完整接種疫苗，至少接種兩劑以上，第三劑、第四劑更好，完整接種疫苗的人他中重症的機率，或者是不幸病故的機率幾乎1/8，這比沒有完整接種的人是1:8，沒有完整接種的人發生中重症或是病故的機率，是有完整接種的人8倍，這是很清楚的結果。為了要減少中重症、長新冠、致命，所以打疫苗是一定要的。

黃偉哲說，1日已經開始放暑假了，暑假期間有空的話帶著孩子去預約疫苗施打，不管是莫德納、輝瑞疫苗，趕快預約趕快施打，接種兩劑以上才叫完整接種，所以第二劑拜託一定要施打，目前為止很多家長也帶孩子去施打了，不過還是需要更快。我們每天都在提5到11歲確診的比率低於全國平均的4％左右，這是明顯有別於其他各年齡層，12歲到17歲低於全國的部分大概在3％，但是5到11歲特別很清楚，應該說0到9歲很清楚的是全國3.8％，這很清楚了。就是因為台南的覆蓋率是六都最高的，台南的確診數是六都最少。

黃偉哲呼籲家長，為了減少中重症，以及過去幾天的看到MIS-C，有很多症狀的中重症感染孩子都很痛苦，發燒、意識模糊，又有很多不良反應。所以趕快打疫苗會減少MIS-C的發生，也減少中重症的發生，也減少癒後長新冠發生。另外年長者也是一樣，台南市年長者的接種跟全國平均起來是比全國平均低一點點，但是低一點點就看到了確診數就跟全國平均很接近。有的年齡層是接近不到1％，有的年齡層是比全國平均多一點點，有點年齡層是比全國也少1％。這樣子的話就很清楚，因為覆蓋率不夠高。相信年長者朋友都很疼小孩，想要幫助我們的孩子，幫助我們的孩子、幫助家人的話，趕快去打疫苗，不但有500元的禮券、有兩劑的快篩可領，還有可以抽獎，就是一舉數得，而且對自己的健康，對家人的健康也好，搞不好還可以幫家裡添置物品。

黃偉哲指出，不管抽中金元寶、電冰箱、電動機車或者是汽車，都是給家裡面添很多行頭，這個部分是好事，所以趕快去施打而且自動納入抽獎，拜託65歲以上的市民以及55歲以上的原住民趕快來施打。

台南市衛生局長許以霖說，統計至2022年6月30日，台南市COVID-19疫苗基礎劑第1、2劑、基礎加強劑、第1、2次追加劑涵蓋率分別為90.8％、83.0％、1.3％、68.5％、2.4％，總接種劑次4,562,585。5至11歲兒童COVID-19疫苗第1劑涵蓋率84.01％、第2劑15.15％；12至17歲青少年第1劑涵蓋率95.18％、第2劑83.72％、追加劑58.05％。

台南市南區松柏育樂中心篩檢站將服務至7月3日(星期日)中午12時止，日後快篩陽性者，可選擇快篩陽性視訊門診，由醫師線上進行判讀、視訊看診(網址： https://sites.google.com/view/covid-19screen )，或前往台南市13家醫療院所開設的防疫門診進行PCR採檢、看診、領藥；實際門診時間依各院所公告的門診時間表為主。