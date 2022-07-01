自備飲料杯新政策上路首日　台南稽查300多家配合良好

▲環保署「自備飲料杯省5元」政策上路，台南市環保局長謝世傑，實施首日自備環保杯到連鎖便利超商買飲料實測，對於相關店家高度配合表示肯定與感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

環保署「自備飲料杯省5元」政策上路，台南市環保局長謝世傑，7月1日實施首日，自備環保杯到連鎖便利超商買飲料實測，對於店家高度配合表示肯定與感謝，環保局當天也兵分多路稽查連鎖店家約300多家，配合情況良好。

市長黃偉哲指出，5元差價是「有感」的，感謝店家以行動支持環保，也盼消費者不要辜負政策的美意，買現沖泡飲料，盡量自備可重覆使用之飲料杯，從源頭減少廢棄物的產生。

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環保局長謝世傑向來自備茶水，環保新政策上路，他特地偕副局長陳幸芬等主管，帶著環保杯一起到環保局附近的連鎖便利商店買現沖泡飲料，同時也觀察消費者及店家對新政策的反應，發現業者不待消費者開口即主動減收5元。

一些還不知新政策的消費者，看到自備環保杯買現沖飲料能省5元，都覺得新政策好像很不錯，興起下次購買現沖泡飲料，要自備可重覆使用容器的念頭。

環保局在7月1日共派30人力展開稽查，採3人一組方式隨機稽查。有連鎖飲料店業者憂心地說，很擔心新政策會增加營業成本，但減塑減廢是國際趨勢，也只能咬牙配合。

環保局6月已全面發函通知轄內6737家相關店家，也展開宣導及輔導，1個月下來走訪近2000家業者。全國性的便利商店、超市、速食店等配合度都極高，多家連鎖業者在6月已提前配合政策，提供優惠。