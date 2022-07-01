農委會主委南下台南座談　黃偉哲為石斑魚業爭取權益

▲行政院農業委員會主委陳吉仲率團隊，與台南市石斑養殖漁民座談，市長黃偉哲全力爭取中央支持，期能保障漁民權益。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



中國暫停台灣石斑魚輸入，影響養殖漁民權益甚鉅，行政院農業委員會主委陳吉仲1日率團隊南下，與台南市石斑養殖漁民座談，市長黃偉哲到場致謝表達配合之意，也全力爭取中央支持，期能保障漁民權益；立委郭國文及地方民代及各相關通路業者、漁民及漁業團體代表均到場向中央提建言。





陳吉仲主委與漁民誠摯地熱烈討論，表示將穩定石斑魚價格、擴大未來內、外銷售市場，找尋新通路，不受中國影響，保障農漁民權益，陳吉仲主委也承諾將配合台南市府團隊逐步解決各問題，共同發展產業。





市長黃偉哲表示，台南市政府將配合農委會輔導因應措施，爭取中央補助台南石斑魚養殖漁民，執行提升水產的安全與品質，調節上市產量、強化內銷行銷活動及加強海外通路拓銷等措施，穩定石斑魚產銷平衡。





簡報中農委會表示，2022年1至5月間，我國已出口至中國大陸及香港達3059公噸，暫停出口後，推估受影響3600公噸。農委會將以「調節上市期間與產量」、目標：1000公噸、「多元形式對內行銷」目標：1600公噸、「加工凍儲及強化海外市場拓銷」目標：1000公噸，此三大措施因應。其中項目如：輔導漁業經營貸款，石斑魚養殖最高3000萬元、箱網養殖最高1800萬元，還有透過企業認購、地方促銷、連鎖超市、便利商店及電商、餐飲婚宴桌菜等通路多元方式行銷石斑魚。





台南市農業局長李建裕表示，已積極向中央爭取魚塭延養補貼費、漁會收購魚貨補貼費、魚貨加工凍儲費、魚貨行銷活動費等四項經費補助，期使石斑魚能分批完售，確實減少漁民的損失。