竹市+718！首批Novavax疫苗到貨　最快7／8起提供接種

▲新竹市今日新增確診817人。（圖／新竹市政府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市今（1）日新增718例確診個案，今年以來累積68,657例，居家照護者為5,853人、居家隔離者為1,423人。衛生局表示，即日起延長社區定點診所配合辦理發放公費快篩試劑計畫，將持續至12月31日止，如有出現呼吸道症狀，可前往定點診所，由醫師評估發放試劑。

市府表示，因應疫情，確診孕產婦就醫、分娩需求增多，為使確診孕產婦能即時得到妥適醫療照護，市府已協調馬偕醫院及國泰醫院為確診孕產婦指定收治醫院，臺大新竹醫院為提供原照護孕產婦於確診隔離期間分娩照護之就地收治醫院。

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▲▼疫情最新訊息。

如有需求，請先電詢醫院聯繫窗口，馬偕醫院聯繫電話03-6889595分機2504、國泰醫院03-5278999分機2752以及台大新竹醫院03532-6151分機522270。

衛生局提醒，本市3大疫苗施打站長者專案將於今日截止，下週起開放符合5至11歲兒童第2劑施打資格者施打服務。中正市場及體育館施打站開放期間為7月4日至7月15日之週一至週五，慈濟施打站開放時間則為7月4日至7月8日。

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