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大陸 大陸焦點 特派現場

香港二次回歸？習近平多次提「一國兩制」　陸學者分析對台意義

記者蔡儀潔／北京報導

香港今（1）日迎來主權移交25週年，大陸國家主席習近平在致辭中，多次強調「一國兩制」不變。然而外界認為，「港人治港」走向「愛國者治港」，是香港的「二次回歸」。對此，大陸涉台學者持否定態度，並分析對台灣所釋放的政治訊號。

習近平今早發表3000字講話，強調香港不能再亂，發展不能再耽擱，未來中央將繼續貫徹實施「一國兩制」、「愛國者治港」，並且確保不會變、不動搖、不走樣，不變形，同時堅持中央全面管制權和保障特別行政區高度自治權。

▲▼ 港回歸25週年，習近平發表重要講話 。（圖／翻攝 央視）

▲習近平發表講話 。（圖／翻攝 央視）

習近平講話釋放的訊號

會後，各界開始解讀習近平發言所釋放的訊號。大陸涉台學者分析道，當中最主要的一點，是強調了「香港管治權的源頭在中央」，明確中央人民政府與特區之間，是「憲政上下」的關係。

香港回歸25週年，同時象徵著距離「50年不變」的2047年還有一半時間。外界認為，北京承諾的「一國兩制、港人治港」如今走向「愛國者治港」，這意味著香港是「二次回歸」。

對此，大陸涉台學者指出，該說法多多少少反映第一次回歸不成功，「但我不這麼認為」，第一次回歸是成功的，只是存在沒有理清楚中央和特區關係、如何更好治理香港、維持社會秩序穩定的問題。

他接著表示，香港經歷一系列的動盪後，總結出「愛國者治港」方針，這是回歸25年經驗的總結，更好體現「一國兩制」的實施，是「港人治港」的進一步明確，同時是香港重回安全秩序的重要發展；在一個國家內部，香港民眾也要去尊重內地的特色社會主義制度。

▲▼ 港回歸25週年，習近平發表重要講話 。（圖／翻攝 央視）

▲ 慶祝香港回歸祖國25週年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮在香港會展中心舉行。（圖／翻攝 央視）

對台灣問題的意義

習近平在慶祝香港回歸祖國25週年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮在香港會展中心舉行講話中，強調「一國兩制」是前無古人的偉大創舉，根本宗旨是維護國家主權安全發展利益，「這樣好制度，沒有任何理由改變，必須長期堅持。」

該學著認為，民進黨主張謀「獨」，不存在「一國兩制」，而國民黨的問題，是希望在這個架構內尋求平起平坐，但這是不可能的，因為一個國家一定會有主次之分，不可能同時擁有兩個中央政府。

他指出，兩岸之間最重要的，是維持「一個中國」政治框架，這樣才能解決「我們中國人之間的政治問題」，而用「一國兩制」去解決，是最合理、最照顧台灣民眾的選擇和安排，如果真的是「一國一制」，台灣民眾是否能接受呢？兩岸變兩國是絕對不可能。

他最後表示，通過這次香港回歸25週年的節點，習近平對「一國兩制」強調的框架和認識，有助於台灣的政治家去更好理解實質性內涵，從中去想像台灣模式的空間。

▲▼中國國民黨主席朱立倫南下高雄出席「高雄市長提名介紹會」，向高雄鄉親推薦國民黨提名的高雄市長參選人柯志恩。（圖／國民黨高雄市黨部提供）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨高雄市黨部提供）

台灣政界解讀

對於香港回歸25週年，國民黨主席朱立倫表示，香港的自由不斷被緊縮、民主受到嚴重打擊，媒體與個人的言論自由受限，「我們會始終堅持立場，聲援香港的民主自由，願終有一日，人們不是紀念香港回歸任何政權，而是歡慶香港終於回歸自由。」

行政院長蘇貞昌則指出，香港是好是壞，看香港人民所受的痛苦就一目了然，答應香港人民承諾，已經被世界看穿、被香港人民唾棄，「中國的所謂一國兩制，根本不堪檢驗。」

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