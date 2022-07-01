台南暑期愛心餐食補給站開跑　黃偉哲陪同弱勢兒少兌換餐食

▲台南市社會局辦理台南市愛心餐食補給站計畫，於安平區的統一超商舉辦愛心餐食補給站開跑儀式，黃偉哲市長親自出席儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為確保暑假期間弱勢學童不因學校未供應營養午餐而挨餓，台南市社會局辦理台南市愛心餐食補給站計畫，1日於安平區的統一超商舉辦愛心餐食補給站開跑儀式，黃偉哲市長親自出席儀式。

黃偉哲期待藉由愛心餐食補給站的開跑，向市民及大眾展現來自民間的愛心，同時帶給弱勢兒少營養美味的餐點與正向的力量。今日的儀式包括地方民代、市民也共同出席關心，現場十分溫馨。



市長黃偉哲指出，愛心餐食補給站計畫讓社會局各單位所服務的弱勢家庭兒少，能於暑假期間憑餐券至南市統一超商、全家、萊爾富及OK便利商店等4家超商，共907家門市兌換各類美味餐食，以提供這些兒少營養餐食之補給，減少家長的經濟負擔，讓小朋友能在社會的愛心中度過一個快樂的暑假。



黃偉哲特別感謝包括清祿鞋業股份有限公司對該計畫之長期捐助，同時也感謝今年度捐助餐食券經費之嘉南農田水利會員工消費合作社、吳尊賢文教基金會及國際興業股份有限公司，還有四大超商也幫愛心餐食券加值了10％，他期待有更多熱心企業、團體等共襄盛舉，幫助更多臺南市的弱勢家庭。





黃偉哲陪同小朋友使用愛心餐食券兌換暖心餐點，並自掏腰包請小朋友另外挑選想買的餐點，讓小朋友開心的在櫃架間七嘴八舌的討論，最後買了麵包、三明治、牛奶、飯糰回家享用。



社會局表示，今年暑假期間發放42798張餐券，共計1019名弱勢家庭兒少受惠。自2016年起，社會局即結合民間捐款辦理市愛心餐食補給計畫，截至2022年寒假止，已累計發放逾33萬張餐食券，達11950人次受益。





社會局進一步表示，愛心餐食券發放對象是經社會局社工評估有需求之弱勢學童，每張餐券面額60元，可兌換66元之餐食，兌換內容包含便當、麵包、飯糰、三明治、水果、沙拉、饅頭、各類包子、牛、羊奶、豆漿、豆奶及優酪乳等健康餐食，自1日起可至4家超商兌換，並持續使用至8月29日。社會局也提醒南市持餐券之學童，務必於暑假兌換期限內前往兌領，逾期將無法使用。





自黃偉哲市長上任以來，為提供弱勢民眾更便利的福利服務，積極設置實物愛心銀行，以提供經濟弱勢及遭遇急難之家庭或民眾緊急生活物資，同時安排社工或志工關懷訪視受助者，視實際需求提供或連結社會資源給予協助。社會局除建置實物愛心銀行，自2019年起另建置公益平台 (https://ri.tainan.gov.tw/)，提供相關弱勢家戶需求，有興趣之市民朋友可上該平台加入會員共同參與助人行列，如有相關問題請聯繫台南市政府社會局社會救助科06-2995686洽詢。