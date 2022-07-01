　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南暑期愛心餐食補給站開跑　黃偉哲陪同弱勢兒少兌換餐食

▲台南市社會局辦理台南市愛心餐食補給站計畫，於安平區的統一超商舉辦愛心餐食補給站開跑儀式，黃偉哲市長親自出席儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市社會局辦理台南市愛心餐食補給站計畫，於安平區的統一超商舉辦愛心餐食補給站開跑儀式，黃偉哲市長親自出席儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為確保暑假期間弱勢學童不因學校未供應營養午餐而挨餓，台南市社會局辦理台南市愛心餐食補給站計畫，1日於安平區的統一超商舉辦愛心餐食補給站開跑儀式，黃偉哲市長親自出席儀式。

▲台南市社會局辦理台南市愛心餐食補給站計畫，於安平區的統一超商舉辦愛心餐食補給站開跑儀式，黃偉哲市長親自出席儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲期待藉由愛心餐食補給站的開跑，向市民及大眾展現來自民間的愛心，同時帶給弱勢兒少營養美味的餐點與正向的力量。今日的儀式包括地方民代、市民也共同出席關心，現場十分溫馨。

市長黃偉哲指出，愛心餐食補給站計畫讓社會局各單位所服務的弱勢家庭兒少，能於暑假期間憑餐券至南市統一超商、全家、萊爾富及OK便利商店等4家超商，共907家門市兌換各類美味餐食，以提供這些兒少營養餐食之補給，減少家長的經濟負擔，讓小朋友能在社會的愛心中度過一個快樂的暑假。

黃偉哲特別感謝包括清祿鞋業股份有限公司對該計畫之長期捐助，同時也感謝今年度捐助餐食券經費之嘉南農田水利會員工消費合作社、吳尊賢文教基金會及國際興業股份有限公司，還有四大超商也幫愛心餐食券加值了10％，他期待有更多熱心企業、團體等共襄盛舉，幫助更多臺南市的弱勢家庭。

▲台南市社會局辦理台南市愛心餐食補給站計畫，於安平區的統一超商舉辦愛心餐食補給站開跑儀式，黃偉哲市長親自出席儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲陪同小朋友使用愛心餐食券兌換暖心餐點，並自掏腰包請小朋友另外挑選想買的餐點，讓小朋友開心的在櫃架間七嘴八舌的討論，最後買了麵包、三明治、牛奶、飯糰回家享用。

社會局表示，今年暑假期間發放42798張餐券，共計1019名弱勢家庭兒少受惠。自2016年起，社會局即結合民間捐款辦理市愛心餐食補給計畫，截至2022年寒假止，已累計發放逾33萬張餐食券，達11950人次受益。

▲台南市社會局辦理台南市愛心餐食補給站計畫，於安平區的統一超商舉辦愛心餐食補給站開跑儀式，黃偉哲市長親自出席儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

社會局進一步表示，愛心餐食券發放對象是經社會局社工評估有需求之弱勢學童，每張餐券面額60元，可兌換66元之餐食，兌換內容包含便當、麵包、飯糰、三明治、水果、沙拉、饅頭、各類包子、牛、羊奶、豆漿、豆奶及優酪乳等健康餐食，自1日起可至4家超商兌換，並持續使用至8月29日。社會局也提醒南市持餐券之學童，務必於暑假兌換期限內前往兌領，逾期將無法使用。

▲台南市社會局辦理台南市愛心餐食補給站計畫，於安平區的統一超商舉辦愛心餐食補給站開跑儀式，黃偉哲市長親自出席儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

自黃偉哲市長上任以來，為提供弱勢民眾更便利的福利服務，積極設置實物愛心銀行，以提供經濟弱勢及遭遇急難之家庭或民眾緊急生活物資，同時安排社工或志工關懷訪視受助者，視實際需求提供或連結社會資源給予協助。社會局除建置實物愛心銀行，自2019年起另建置公益平台 (https://ri.tainan.gov.tw/)，提供相關弱勢家戶需求，有興趣之市民朋友可上該平台加入會員共同參與助人行列，如有相關問題請聯繫台南市政府社會局社會救助科06-2995686洽詢。

►聲寶微電腦DC電扇特價1790元！涼爽升級又省電

ET快訊
野生「大咖明星夫妻」逛寧夏夜市！　摘口罩「沒人認出」
證交所新舊董事長交接！　卸任董座哽咽逾20秒
爆乳鋼琴YouTuber抱胸破尺度！　「全身都馬賽克」驚慌離
快訊／三重惡火再增1死！27歲媽撐39小時亡　一家4口僅嬤獨
台積電跌破460「他嗨喊該買了」　網點出1時機：到底要多菜？
快訊／台積電探底！股價跌落至462元、下挫14元　市值12兆
蘋果新品台灣準備開賣！　已過NCC認證
快訊／BMW酒駕獲輕判　他喪妻怒嗆法務部長：是要家屬零容忍嗎
親自出庭迎戰「惡魔情人」　高嘉瑜痛罵林秉樞：惡人不能逍遙法外

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

消防員「伍大郎」登場！　南消五大隊推出專屬防災資訊人物

台南暑期愛心餐食補給站開跑　黃偉哲陪同弱勢兒少兌換餐食

台電開發再生能源計畫　辦理大甲溪抽蓄發電說明會

2022桃園蓮花季　7／2到8／28觀音區蓮花園休閒農業區登場

免出國！Xpark涼夏祭7／1登場　體驗祭典美食、穿浴衣拍美照

嘉大與農民學院合作！開設植物醫學理論與實務課程　滿足農友需求

《我與神木的記憶》影像徵集　打造百年林鐵成為國民記憶

三峽蜂農陳冠樺打造快捷蜂車　節省勞力免搬追優質花蜜

守護幼兒健康　住商不動產嘉義店東經營會捐贈「唾液快篩劑」

花蓮新城警副所長「突昏迷命危」　送醫裝葉克膜搶救中

Jessica搶人「2次搶輸王心凌」　狂拉攏吳謹言..慘遭拒絕QQ

持槍又衝撞2騎士、警車　保安警「警棍教訓刺青男」

熱血男穿恐龍裝搭火車！　女保全暖拖行李還邊偷笑

慘被友丟磚精準擊落！　空翻達人跳起後秒躺平

女學生過馬路鬼遮眼亂衝　遊覽車3秒極限煞停閃過

日29歲躺平哥僅剩300元 嘆：應徵3工作都沒勞保

25歲正妹竟是販毒集團首腦　爽住豪宅！連花都紙鈔做的

三寶騎士一路「狂飆超車」！　想鑽公車縫...下秒自撞慘摔

員工上班偷扮恐龍玩空瑜　老闆抱他下來怒：沒揪！

JKF女郎華西街拍片遭咆哮　怪男拿椅恐嚇：她瞪我欸

消防員「伍大郎」登場！　南消五大隊推出專屬防災資訊人物

台南暑期愛心餐食補給站開跑　黃偉哲陪同弱勢兒少兌換餐食

台電開發再生能源計畫　辦理大甲溪抽蓄發電說明會

2022桃園蓮花季　7／2到8／28觀音區蓮花園休閒農業區登場

免出國！Xpark涼夏祭7／1登場　體驗祭典美食、穿浴衣拍美照

嘉大與農民學院合作！開設植物醫學理論與實務課程　滿足農友需求

《我與神木的記憶》影像徵集　打造百年林鐵成為國民記憶

三峽蜂農陳冠樺打造快捷蜂車　節省勞力免搬追優質花蜜

守護幼兒健康　住商不動產嘉義店東經營會捐贈「唾液快篩劑」

花蓮新城警副所長「突昏迷命危」　送醫裝葉克膜搶救中

臭豆腐＋蘿蔔湯是標配！台北超狂銅板價宵夜　加辣涮嘴內行才懂吃

長新冠患者「失眠比例高」！染疫康復突現睡眠障礙　恐釀嚴重後果

快訊／4年29.8億台幣超巨約　拓荒者續留新星西蒙斯

宅宅看吳夢夢SWAG色色片　爽完轉傳LINE群組分享...這下慘了

猴痘病毒入侵土耳其！蔓延50國狂爆3400病例　WHO：這3種人很危險

陳柏惟爆退黨　基進黨主席：他很早就累了「不會追求個人英雄主義」

車銀優爆進軍好萊塢！　合作「胖艾美」瑞貝爾威爾森…電影故事曝

柯志恩酸韓國瑜！王世堅批自以為幽默　「羽量級又失言已提早出局」

又是通膨惹禍！　勞動基金前5月慘賠2311.1億元

習近平搭「紅旗」車訪港　打破大陸領導人在港乘寶馬系車輛慣例

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

地方熱門新聞

蘭潭12小時連2起溺斃　居民：不敢喝水了

警副所長昏迷命危　裝葉克膜搶救

癌末男後事沒人辦　里長幫找回失散女兒

即／鳳山台88線「5車連環撞」！1人前額撕裂傷

義竹鄉公所發防疫津貼　每人2000千元

快訊／鹿港民宅惡火　1國中生送醫宣告不治

嘉義市中央噴水池地標換裝　「科學168」太空人降落

2022桃園蓮花季　7/2-8/28蓮花園休閒農業區登場

免出國！　 Xpark涼夏祭7/1起沁涼登場

《我與神木的記憶》　打造百年林鐵成國民記憶

嘉大與農民學院合作！開植物醫學理論課程

住商不動產嘉義店東經營會　捐贈幼兒唾液快篩

在地創生加入宗教文化　嘉義市家將表演社區呈現

嘉義市東區衛生所參加金所獎　奪卓越獎

更多熱門

相關新聞

黃偉哲熱切期待大家一起來台南投資

黃偉哲熱切期待大家一起來台南投資

為宣傳台南市投資環境優勢、安平港未來發展及規劃，經發局30日下午在福爾摩沙遊艇酒店，舉辦「投資台南展躍飛揚」趨勢論壇暨2022年安平商港投資招商交流座談會。

黃偉哲視察驗收目加溜灣大道改善工程

黃偉哲視察驗收目加溜灣大道改善工程

台南確診+3363名

台南確診+3363名

性侵姪女害產死嬰　竟辯「說不要是撒嬌」

性侵姪女害產死嬰　竟辯「說不要是撒嬌」

即／台南太陽能發電廠火警　廠商斷電自救

即／台南太陽能發電廠火警　廠商斷電自救

關鍵字：

台南暑期愛心餐食補給站黃偉哲

讀者迴響

熱門新聞

走錯洞房！新娘闖伴郎房激戰一夜

月經來「6種水果可多吃」！醫激推：平復經痛

5年賺千萬！他想買車「才知存款剩20多萬」綠炸

名醫外遇爺孫戀　妻求償二審判賠150萬

23歲女網紅身中30多刀亡　前男友被捕

男友凍未條！妹子被「壓在鋼琴上壞壞」氣炸

快訊／台灣芒果「被驗出新冠陽性」！農委會回應了

雞排妹深夜海邊「裸色解放」　粉絲暴動放大看

義大利專家：精液恐是猴痘感染媒介

移工淫媒返國不演了「X恁娘台灣」！開直播痛譙

恩恩爸深夜宣布將提國賠！嘆錢不是重點

他公審軍車是特斯拉　反被網洗臉

快訊／台鐵區間車碰撞騎士！新竹男噴飛「躺軌道邊」慘死

快訊／閃亮亮發布重大聲明：接下來的路交給妳了

老婆每天給他250元零用錢　竟湧萬人讚賢妻

更多

最夯影音

更多
Jessica搶人「2次搶輸王心凌」　狂拉攏吳謹言..慘遭拒絕QQ

Jessica搶人「2次搶輸王心凌」　狂拉攏吳謹言..慘遭拒絕QQ
持槍又衝撞2騎士、警車　保安警「警棍教訓刺青男」

持槍又衝撞2騎士、警車　保安警「警棍教訓刺青男」

熱血男穿恐龍裝搭火車！　女保全暖拖行李還邊偷笑

熱血男穿恐龍裝搭火車！　女保全暖拖行李還邊偷笑

慘被友丟磚精準擊落！　空翻達人跳起後秒躺平

慘被友丟磚精準擊落！　空翻達人跳起後秒躺平

女學生過馬路鬼遮眼亂衝　遊覽車3秒極限煞停閃過

女學生過馬路鬼遮眼亂衝　遊覽車3秒極限煞停閃過

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面