家中性侵姪女4次「產下死嬰」　獸叔辯：她說不要只是在撒嬌

▲台南一名11歲的女童被叔叔性侵4次，導致懷孕並產下一名死嬰。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃資真／台南報導

台南一名男子阿成（化名），趁載11歲女童下課回家後加以性侵，共得逞4次，還用儲值點數為代價做交換為性交1次，害女童在醫院生下死嬰，經醫院通報後事件才曝光。阿成辯稱女童雖然表示拒絕「但有種撒嬌的感覺」，強調是雙方合意性交，法院仍依4個對未滿14歲之女子犯強制性交罪，以及1個與少年性交罪，合併判處他有期徒刑12年。

判決指出，叔叔阿成平時會負責接送姪女回家，卻趁兩人獨處的機會，分別在2020年7月、11月、2021年1月、2月，將姪女拉到客廳沙發上，性侵得逞共4次。還有在2020年9月，以幫忙姪女儲值遊戲點數為代價，合意性交1次。沒想到姪女卻意外懷孕，於去年6月至醫院引產1名死嬰，護理人員認為不對勁通報，才揭曉性侵一事。

姪女指控，「我每次都有跟他說我不要，但是因為害怕他所以不敢抗拒」，雖然有想過告訴其他家人，但害怕被罵所以沒有說。直到家人得知她懷孕，她才跟家人坦白是叔叔所為。

審理時，阿成表示每次發生關係，都是在姪女同意下才進行，第一次是姪女說要蘋果手機，他答應後才性交；第二次是姪女說想要遊戲點數，阿成答應幫忙儲值，才以性交作為交換；地三到第五次則是臨時起意。

對於姪女已經明確表示拒絕發生關係，阿成卻說：「雖然她有說不要，但都不是很用力抗拒，給我的感覺就是她願意」、「我認為那是一種撒嬌的表示，我的行動她有一點拒絕，像我要脫她褲子時，他就撥我的手，她都沒有說不要…」

法官認為，雖然阿成第1次性侵後的確有給姪女IPhone，但已經是1個月後的事，顯見該手機並非雙方事先約定之對價，其餘皆已罪證確鑿，考量阿成犯後否認強制性交犯行，甚至辯稱姪女拒絕是在「撒嬌」，情節明顯悖離人倫及經驗法則，更彰顯其僵固之性別思維、漠視未成年少女性自主權利之心態，依4個對未滿14歲之女子犯強制性交罪，判處有期徒刑8年；對未滿14歲之女子為性交，處4年，合併執行有期徒刑12年，可上訴。