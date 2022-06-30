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國際標準級的路平就在南科！　黃偉哲視察驗收目加溜灣大道改善工程

▲台南市長黃偉哲30日親赴南科視察特定區L、M區聯外道路「目加溜灣及西拉雅大道」，其平坦度更達到了國際標準等級。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲30日親赴南科視察特定區L、M區聯外道路「目加溜灣及西拉雅大道」，其平坦度更達到了國際標準等級。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南南部科學園區，不僅是國家高科技產業發展重鎮，更是台南重要經濟命脈，聯外交通道路品質益顯重要，市長黃偉哲指示工務局向中央爭取經費，獲近1億元經費改善道路窘況，黃偉哲30日親赴南科視察特定區L、M區聯外道路「目加溜灣及西拉雅大道」，其平坦度更達國際標準等級，大幅提升南科交通運輸效能。

▲台南市長黃偉哲30日親赴南科視察特定區L、M區聯外道路「目加溜灣及西拉雅大道」，其平坦度更達到了國際標準等級。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲也坐上IRI檢測車，體驗道路平坦度檢測的過程，他感謝中央與地方的配合，希望提供南科周邊的市民優質平整的道路，不管是騎機車、開車或是走在路上，都可以感受到用路變得更加舒適安全了！

工務局指出，經市府團隊鍥而不捨的向中央爭取經費，終於獲得營建署前瞻計畫核定經費3950萬及6200萬元，推動「善化區目加溜灣大道提升道路品質計畫工程」及「新市區西拉雅大道提升道路品質計畫工程」，進行基底層、道路、排水系統及人行環境改善。

善化區「目加溜灣大道」串連南科F、G與L、M特定區，以及台1線、台19甲線，道路優化工程長度2.5公里、寬25公尺，道路銑鋪採用改質瀝青，並以路平高規格標準施作，監造單位分別於鋪面施工前及主道路完成後，依國際糙度指標（IRI）進行道路平坦度檢測，其檢測平均數值由4.58 m/km提升至2.38 m/km，符合國際水準道路等級規範。此外，更以「人本交通」為設計概念，台19甲2處路口配合完成交通號誌及警察監視系統線路移設，兼顧行人安全舒適的用路體驗。

▲台南市長黃偉哲30日親赴南科視察特定區L、M區聯外道路「目加溜灣及西拉雅大道」，其平坦度更達到了國際標準等級。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長上任迄今，持續積極推動南科特定區周邊道路開闢與改善，包括「沿鹽水溪快速道路即北外環快速道路」211.77億元、「北外環快速道路跨越國道1號增設交流道」17.4713億元、「台南科學園區特定區內5-40M計畫道路開闢工程」7.73億元、「台南科學園區特定區內10-30M計畫道路開闢工程」2.1337億元、「台南都會區北外環銜接樹谷園區連絡道」18.3億元。

▲台南市長黃偉哲30日親赴南科視察特定區L、M區聯外道路「目加溜灣及西拉雅大道」，其平坦度更達到了國際標準等級。（圖／記者林悅翻攝，下同）

還有「新港社大道與南科聯絡道路口轉向改善工程」3.327億元、「台南科學工業園區特定區內南137線道路拓寬工程」4200萬元及道路改善方面「善化區建國路（進學路至中山路口）道路改善工程」3468萬元、「國道8號兩側側車道改善」4408萬元等，南市府未來仍會持續努力推動各項建設，讓經濟和交通發展與時俱進，促進地方繁榮。

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