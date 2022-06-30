投資台南展躍飛揚　黃偉哲熱切期待大家一起來台南投資

▲台南市長黃偉哲30日親赴南科視察特定區L、M區聯外道路「目加溜灣及西拉雅大道」，其平坦度更達到了國際標準等級。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



為宣傳台南市投資環境優勢、安平港未來發展及規劃，經發局30日下午在福爾摩沙遊艇酒店，舉辦「投資台南展躍飛揚」趨勢論壇暨2022年安平商港投資招商交流座談會。

台南市長黃偉哲表示，台南現在是許多朋友投資的熱選之地，尤其安平港區，不僅是天然條件好，離市區又非常近，是未來台南飛躍發展中，一個非常不可或缺的角色，非常熱切期待大家一起來台南投資，不管是安平、南科或沙崙，都是最好的選擇。



30日的論壇與投資招商座談會，除介紹南市優質投資環境，亦邀請投資台灣事務所、亞果遊艇集團與會簡介投資台灣三大方案3.0及分享台灣海上經濟產業，與會人士包括高雄港務分公司安平港營運郭光輝資深處長、投資台灣事務所王勝弘協理及亞果遊艇集團胡竣甯業務副總經理等均親自到場，不僅吸引了近百家廠商參與，現場交流相當熱絡，使眾多投資者對台南的發展潛力更具信心。





市長黃偉哲表示，安平港屬國際商港，且港區發展整體配合台南市發展定位為「北觀光、南自貿」，在促進港口與地方經濟繁榮前提下，市府與台灣港務公司藉由港市合作平台共同開發、招商，將安平港北邊打造成親水遊憩港口，以持續帶動親水遊憩產業發展，且為市民及遊客提供完善的親水遊憩場域；南邊則協助持續推廣及發展安平港自由貿易港區業務，發揮「前店後廠」、「委外加工」等高經濟效益功能，並強化安平港與鄰近地區產業供應鏈之結合。



黃偉哲強調，台南現在是許多朋友投資的熱選之地，尤其在台南的安平港區，安平港是台灣最好的港口之一，不僅是港口天然條件好，離市區又非常近，不管是要做前面、後場、或是碼頭的裝卸與交通倉儲等，都是非常適合，相信在未來台南的飛躍發展中，是一個非常不可或缺的角色，因此熱切期待大家一起來安平港來投資，來台南發展，不管是安平、南科或沙崙，都是最好的選擇。





經濟發展局長陳凱凌表示，因台商回流、企業投資不斷，加上台積電5奈米、3奈米廠、聯電、重大投資案件等，3年來已吸引超過1.8兆元投資，讓台南在全球疫情肆虐之下，總體經濟仍逆勢成長，前景備受各界看好，台南市府團隊除持續提供優質的投資服務，積極協助廠商創造投資最大附加價值，做最強力的後盾，請企業放心投資、安心量產，台南張開雙臂歡迎大家，歡迎國內外優質廠商到台南投資。招商投資單一窗口服務專線0800-067-795。