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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣基進嘆不捨陳柏惟退黨　「為台灣隊繼續打拚」

▲▼陳柏惟哭了。（圖／攝影中心攝）

▲台灣基進前立委陳柏惟。（資料照／攝影中心攝）

記者呂晏慈／台北報導

台灣基進前立委陳柏惟今（30日）透過臉書宣布退出台灣基進，他表示，「那美好的一仗已經打過，謝謝台灣基進」，自責在被罷免後「貪戀球迷的歡呼聲，自認復原一直搶著要上場，不給上場就對球隊事務指指點點」；對此，台灣基進發布聲明回應，對於陳柏惟感到疲累、自請離隊的決定，感到非常不捨，但仍尊重陳的意志，「大家都是台灣隊的成員，未來也會在繼續以不同的方式、在不同的崗位，為台灣隊繼續打拚」。

台灣基進表示，陳柏惟曾經與台灣基進一路打拼，共同經歷了韓流的挫敗，從苦悶中站起，也曾在2020年一同締造感人的奇蹟，很遺憾，在2021年受到了惡意罷免的攻擊，再次面對重大的挫敗，大家都傷痕累累，而風暴中心的陳柏惟，更是受傷嚴重。

台灣基進稱，台灣基進沒有停下來休息的空間，必須立刻起身戰鬥，從地方出發，持續點燃改革的火種，直到星火燎原，也因此，在罷免、公投、補選之後，台灣基進很快的盤整腳步，重新出發、繼續打拼；身為新興政黨，想要打造革新政治，我們在摸索的途中，與組織逐漸壯大的過程，也會因為有來自各方不同的聲音，而必須一次又一次的溝通、修正、凝聚共識、堅定方向。

台灣基進表示，「對於柏惟感到疲累、希望休息、與自請離隊的決定，我們感到非常不捨，但仍尊重柏惟的意志，並帶著最初我們結識時，共同奮鬥的目標持續前進」，台灣基進的每一位夥伴，會繼續傳承一路以來的拚搏精神，也感謝陳柏惟這段時間，為基進的付出與貢獻。

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