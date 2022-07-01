美FDA建議新疫苗改配方！要對BA.4、BA.5對症下藥　最快秋天上市

▲FDA希望疫苗製造商的新疫苗能夠對抗BA.4與BA.5。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

美國食品暨藥物管理局（FDA）6月30日正式對疫苗製造藥廠提出建議稱，疫苗製造商所研發的新一代加強劑疫苗應該瞄準BA.4、BA.5，因為這2種變異已經陸續成為全球的主流病毒株。此舉可能會使新疫苗的上市計畫受到延宕，但FDA仍希望新款的改良疫苗能夠在秋天投入使用。

根據《路透社》報導，美國FDA的外部顧問建議，藥廠最好能改變將於秋天推出的新疫苗配方，使其足以對抗目前流行的病毒株，也就是BA.4與BA.5。據CDC最新數據，BA.4與BA.5在美國的感染比例已經超過50%，不僅如此，在其他國家也陸續成為主流病毒株。

范德比大學醫學中心（Vanderbilt University Medical Center）的流行病學專家沙夫納（William Schaffner）表示，「從某種意義上來說，我們正追趕著病毒，就向每年的流感疫苗一樣。但我們在疫苗推出，能多接近流行的主要變異株，還需要拭目以待。」不過他也補充道，「重新設計的疫苗的確可以提供比現有疫苗更好的保護。」

▲目前各家藥廠研發的新疫苗主要還是針對BA.1變異株。（示意圖／達志影像／美聯社）



莫德納6月初才宣布改良版的新冠疫苗將是二價，足以對抗原始病毒株Alpha與Omicron亞變種，並表示會儘快向FDA申請上市，最快10月底或11月初就能正式開打。

輝瑞與BNT一直都在針對BA.1進行合作與研發，儘管他們發現改良版疫苗能有效抵抗BA.1與近期流行的變種，但是對BA.4與BA.5而言，免疫效果的確比較低。這2間公司已經開始生產BA.1疫苗，並在28日表示，會持續研發疫苗，以讓改良版疫苗也能對BA.4與BA.5產生效果。但此舉可能會導致疫苗延後上市。

FDA已經指示各疫苗製造商發起臨床試驗以研究能有效對抗BA.4與BA.5的疫苗，不過FDA在授權新疫苗上市時，仍會評估先前基於BA.1疫苗的實驗數據。

儘管美國希望廠商能夠持續研發能有效抵抗BA.4與BA.5的疫苗，但世界衛生組織則認為，與其因為要重新設計疫苗導致上市時間延後，還不如讓民眾更快地接種到現有的新疫苗。他們認為，BA.1變異株比其他流行的亞變種更加獨特，可以產生更廣泛的保護效應。

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