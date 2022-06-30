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快訊／陳柏惟退出台灣基進　「那美好的一仗已經打過」

▲▼台中市第二選區立委補選，民進黨籍立委參選人林靜儀最後擊敗競爭對手顏寬恆，贏得補選。在結果底定後，林靜怡在競選團隊林佳龍、蔡其昌、陳柏惟等人的陪同下上台發表勝選感言。（圖／記者湯興漢攝）

▲台灣基進前立委陳柏惟。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

台灣基進前立委陳柏惟今（30日）透過臉書宣布退出台灣基進，他表示，「那美好的一仗已經打過，謝謝台灣基進」，並自責在罷免案投票後，台灣基進的「總教練」吩咐他冷靜沈澱，但「我卻貪戀球迷的歡呼聲，自認復原一直搶著要上場，不給上場就對球隊事務指指點點」。

陳柏惟表示，經說明後，他與台灣基進雙方互相化解了所有誤會，他要先感謝黨中央願意和自己溝通，溝通過程中的堅定眼神與理直氣緩，也是他看過許多成大事的人的特質，要跟台灣基進說謝謝，誠摯邀請大家繼續熱愛政治、關心台灣、投票改變未來。

陳柏惟表示，這幾年能成為潛力新秀，是因為待在主場台灣名為基進的球隊中，2018年打了漂亮的敗仗、2020年奇蹟般地打倒邪惡帝國、2022年10月23日再次對決險敗（指罷免案），都是球隊勝利，而他剛好在球場上有所表現，讓老球迷新球迷對他們有所期待。

然而，陳柏惟表示，10月23日的比賽上受了傷，這個傷非常嚴重，傷過的人也不多，有人到現在還在休養、有人想重回場上結果再次受傷，總教練知道，這個傷很嚴重，再亂動可能會報廢，吩咐他冷靜沉澱，而總教練要盡速恢復戰鬥狀況，尋找人才、培養新秀、測試陣容、調度比賽，終日為球隊奔波，「我卻貪戀球迷的歡呼聲，自認復原一直搶著要上場，不給上場就對球隊事務指指點點」。

陳柏惟坦言，這過程中有人離隊、有隊員吵架、讓其他球隊看笑話、也有一日球迷評論的煞有其事，他的忿忿不平、自作主張對球隊造成了傷害，「我們明明都想為球隊努力，為什麼會變成這樣子？我終於了解到原來沒有對錯，只有權責比重，草創球隊或許總仔有的時候會下來打，但不該用成績評論他，總教練背負著球隊的勝利，要做出有利全體的決策，而賽季結束後沒有掌聲還只有責任」。

陳柏惟並表示，那是位懂得「責任我來扛、榮譽歸球員」的好教練，比起其他球隊來說，這依然是他的首選與初衷，而在分工的腳色上，是自己的錯，一個傷兵自以為是教練，反而拖累了球場球員的表現，球隊的團結，讓外人看起來是一個「不能上場就沒有球迷、上場表現可能造成傷害，在休息區指指點點、球迷不斷攻擊球隊」的毒瘤球員。

「謝謝你們到最後還在保護我，謝謝這段期間隊友對我的包容，依照總教練的建議，冷靜、沉澱，感謝基進一路上的指導與栽培，祝福台灣基進的場上球員武運昌榮」，陳柏惟向台灣基進和支持者喊話說，「如果你真心熱愛棒球，不會因為球員離開而離開。在台灣基進所有的酸甜苦辣都是美好的，邀請大家繼續熱愛棒球、關心team基進，買票進場看球」。

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