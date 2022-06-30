美情報總監：中國仍期盼以「和平手段」統一台灣

▲美國情報指出，中國想以和平手段統一台灣。（圖／路透）

文／中央社

美國之音（VOA）今天報導，根據美國國家情報總監海恩斯的說法，俄羅斯入侵烏克蘭將促使中國對台灣採取類似行動的擔憂似乎沒有成真，至少目前還沒有跡象顯示中國將這麼做。

海恩斯（Avril Haines）在華府發表演說時指出，中國國家主席習近平「非常明確地將統一台灣視為目標」，且習近平「仍偏好透過和平手段來達成目標，而非使用武力」。

海恩斯表示，「儘管他正評估潛在可能性，但目前沒有跡象顯示他打算透過武力占領台灣」。

美國高階國防官員一再警告，中國在南海、台灣及周邊地區變得日益強勢，軍事集結規模已達到第二次世界大戰以來的巔峰。

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）昨天指控北京構成嚴重威脅，「霸凌鄰國並威脅台灣」。

史托騰柏格在西班牙馬德里（Madrid）的北約峰會上說，「中國並非北約的敵人，但我們必須清楚洞察中國構成的挑戰」。

他還說：「我們看到莫斯科和北京之間的戰略夥伴關係不斷深化，中國日益增長的強勢態度和脅迫政策也對我們盟邦和夥伴的安全產生影響。」

美國商務部28日以「協助俄羅斯國防和軍工企業」為由，將包括5家中國公司在內的數十家企業納入貿易黑名單。

被問及相關貿易限制時，海恩斯回應，「他們（中國）非常努力避免公開批評俄羅斯。但與此同時，我們看到，他們私下透過各種方式幫助俄羅斯人」。

其他美國高階官員先前曾表示，暫無證據顯示中國政府直接支持俄羅斯在烏克蘭的軍事行動。

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