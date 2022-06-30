美國最高法院裁定：環保署「無權限制」發電廠的碳排放

▲美國大法官裁定，環保署「無權限制」電廠的碳排放標準。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

美國最高法院30日做出裁決，環保署（EPA）無權對現有的發電廠，限制碳排放或溫室氣體的排放標準，這應該是屬於國會的權力。大法官的投票結果為6 票對 3 票，目前的大法官保守派佔多數，投票的結果可能會使拜登政府應對氣候變化的計劃複雜化。

根據《美聯社》報導，最高法院表示，《清潔空氣法》（Clean Air Act）並未賦予EPA廣泛的權力，來監管導致全球變暖的發電廠的溫室氣體排放。

首席大法官羅伯茲（John Roberts）在法庭意見中寫道，迫使全國範圍內不再使用煤炭發電，達到限制二氧化碳排放的目的，可能是一個「明智的方法」。

意見指出，但《清潔空氣法》並沒有賦予 EPA 這樣做的權力，國會必須就這個問題發表明確的意見。

自由派大法官凱根（Elena Kagan）在一份異議中寫道，這個決定剝奪了EPA為應對「我們這個時代最緊迫的環境挑戰」而賦予的權力。

這項法案的爭議，起源自歐巴馬政府的「清潔能源計劃」（Clean Power Plan）要求各州減少發電的碳排放，主要是避免燃煤電廠。

但在川普上任總統以後，EPA廢除了歐巴馬時代的計劃辯稱，其減少碳排放的權力是有限的，並且制定了一項新計劃。這大大減少了聯邦政府在溫室氣體排放議題中的作用。

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