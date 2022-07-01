12生肖7月運勢出爐！命理師警告「這生肖」：小心桃花劫





▲7月疫情依然衝擊世界，12生肖到底下半年運勢如何？（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

時序進入七月，有「通靈大師」稱號的命理師江嘉葉老師，就公開七月的12生肖運勢，除了運勢外她也公開幸運數字與方位，另外也有幾個生肖需要特別注意，如屬牛要小心桃花劫、屬虎的人要留意扒手、屬馬的人需特別注意車關、交通意外。

生肖鼠

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屬鼠人在7月份，容易犯有小人，而這小人是你無法說出來的對象，因為你會為了大局著想，雖然吃了悶虧，卻選擇默默承受，心理面的苦只有自己知道，所以這個月是個修身養性，隱忍的月份，而對方很可能是位比你年輕女性，如果想要化解這樣的狀況，可以試著給予對方一些利益，無論是物質或是精神上的都可以，其實她要的不多，只要你有所付出，就有機會讓事情慢慢消散，降低傷害。在外出上，要盡量避免去人煙稀少的地方，或是山區郊外，在那裡一不小心，就容易受到身體上的傷害，例如滑倒、擦撞傷等。

幸運數字：20 吉祥方位：西

生肖牛

屬牛人在7月份，已有伴侶者，無論是已婚或是未婚的人，都要小心桃花劫，這個劫難來得非常突然，而且會非常嚴重，能夠讓自己原本美好的感情，產生巨大的破裂和衝突，尤其原配會以相當激烈的手段進行報復，所以奉勸在感情上千萬不要出軌，千萬不要走心，一定要忠貞，適時的拒絕第三者，才能避過此難，但是相對於單身者，反而屬於桃花綻放，這個月有機會遇到心儀的對象，可以試著去互動交往，有機會走向更進一步的發展。在身體健康上，要多注意呼吸系統的保養，少吹冷氣，須盡量避免感冒的狀況。

幸運數字：12 吉祥方位：西

生肖虎

屬虎人在7月份，有望找到屬於自己的人生目標，或是工作目標、興趣方向，能夠堅定努力，並且從中得到滿足和自信，在心靈上獲得相當大的成就感，這一切會來的非常快，好像突然茅塞頓開，突然開悟了一樣，但是缺點是，你會非常的努力，非常的認真，只活在自己的世界裡，導致忘了要有適當的休息，忘了要多關心和陪伴身邊的人，這點不可不注意。財運上屬於平順，沒有特別額外的收益，主要的快樂來自於心靈上的感受。另外這個月要多注意失竊的狀況，隨身物品要看管好，若不小心，則會遺失物品，或是遭遇扒手。

幸運數字：15 吉祥方位：北

生肖兔

屬兔人在7月份，會經歷一場柳暗花明又一村的奇妙旅程，原本在計畫中的腳步，會遭遇到許多不順遂，甚至失敗的窘境，但是隨著你的思緒轉變，卻突然找到一條更好的道路，好像老天指引著你轉換方向，用不同的方式去執行自己的計畫，反而最後會有種谷底翻身的快感。財運上，這個月運勢很強，在投資理財的部分，能夠有相當不錯的獲益，可以好好把握這個月的好運勢，另外在人際關係上，有機會化解過去的一些誤會，或是久未聯絡的朋友，可以在這個月重新取得聯繫，拾回友誼，恢復過往的情感。

幸運數字：12 吉祥方位：西

生肖龍

屬龍人在7月份，感情上可望一見鍾情，遇到自己的真命天子或真命天女，如果是有對象的人，更有可能會步上紅毯，結為夫妻，而且彼此雙方的感情非常濃厚，能夠互相幫助，互相疼愛，但美中不足的是，無論是單身或有對象的人，身旁的親朋好友，都並不支持你們的感情發展，也有可能會加以阻止或破壞，彷彿在上演一段梁山伯與祝英台的愛情故事，所以在人事上的處理，可能就要多費些心思，才能夠得到認同了。另外家中若是有飼養寵物的人，要特別注意寵物的情緒，這個月的牠們，會特別需要你的關愛和陪伴。

幸運數字：18 吉祥方位：西

生肖蛇

屬蛇人在7月份，桃花運勢相當強盛，位居12生肖之冠，這個月的你，心靈感情上，容易產生一種溫柔平靜的情緒，並且慢慢散發在舉手投足之間，一些不經意的動作，都有可能觸發身邊異性的注意力，也因此特別容易招來桃花，所以單身的人，可要好好把握這個月的超強桃花運，有機會可以抱得美人歸。在工作及財運上，這個月的運勢也不錯，能有相當多的創意和靈感，面對困難與挑戰時，可以快速找出解決的方法，若是在投資理財上，除了可以視得先機外，也有機緣能夠小小的賺一筆意外之財。

幸運數字：15 吉祥方位：南

生肖馬

屬馬人在7月份，會有較多的疑心病，對於身邊許多事物的發展，容易抱持著不信任，和不看好的負面想法，因此在很多事情上，就變得觀望多過於實踐，深怕自己馬前失蹄，慘遭失敗，然而太多的顧慮，太保守的風格，只會讓自己變得故步自封，沒有辦法突破現況，建議屬馬人，不要過於憂慮，其實本月運勢並不糟糕，在工作上或自我專業技能的學習上，都要勇敢的去嘗試，到了月底，就會發現獲益良多。本月在交通出勤上，要注意車關的問題，切忌搶快，否則容易有意外或破財的狀況產生。

幸運數字：17 吉祥方位：西北

▲7月屬馬的人要注意車關，交通意外的發生需要時時注意。（示意圖／翻攝自pixabay）

生肖羊

屬羊人在7月份，情緒上容易陷入莫名的低潮，也因為心境不佳，會變得更想保護自身的利益，捍衛自己的權利，因此容易與他人產生矛盾衝突，所以在人際關係上，就必須要多加注意，不要把身旁的人都當作競爭者，其實還是有很多人是關心你的，願意為你付出的，相對的，如果你願意打開心胸，為他人付出，那麼你同樣也能夠獲得相等的回報。本月最好的運勢落在最後10天，這段期間有機會遇到志同道合的朋友，另外在感情、工作、學業上，能得到貴人的提攜或是指點，讓你煥然一新，有重生的感覺。

幸運數字：18 吉祥方位：西北

生肖猴

屬猴人在7月份，是到了該重振雄風的時候了，如果過去有很多的不如意、不順遂的情況困擾著自己，這個月是時候展現一下自己的實力，你會感受到全身充滿著力量，心中燃起了莫名的希望，想要突破眼前的困境，或是製造出一番別具風采的境界，雖然在過程中還是會有一些阻礙，但是千萬不要氣餒，基本上本月運勢是很不錯的，另外要注意的是，這個月主要是提升自己的能力和權力，展現自身的光彩，而不是財運上的提升，所以不要在錢財上有太多的期望。身體上，要多注意關節，特別是手腳的活動。

幸運數字：21 吉祥方位：西南

生肖雞

屬雞人在7月份，很容易陷入一種，金玉其外，敗絮其中的狀況，外表上看起來風風光光，實際上內心惶恐不安，容易有後院起火的隱患產生，因此在與家人的相處上，要多朝向圓滿，不要太過於計較，另外也有破財的問題，這是只有你自己知道，別人看不到的狀況，與其無妄之災的失去，不如多做行善佈施的功德，建議無論是金錢上的捐款，或是力量上的幫助，都可以減去自己原本會產生的損失。本月桃花很旺，很有異性緣，能夠散發出一種高貴的魅力，讓對方在第一印象中就產生好感，可以好好把握這個月的桃花運勢，多認識異性。

幸運數字：17 吉祥方位：西北

生肖狗

屬狗人在7月份，工作、財運上，有機會可以產生不錯的收穫，難處裡的事物，可望順利進展，與身邊的人達成共識，若是找工作，也可以遇到不錯的機會，財運上有提升的希望，轉職、升遷的運勢都不錯，但是本月心情較為浮躁，容易衝動，或是過於驕傲，因而會引起他人忌妒或不悅，這點要多加留意。感情上浮現虛桃花，所謂虛無縹緲的桃花運，不是不存在，而是你只敢遠觀，不敢有進一步的動作，內心深處多有猶豫不決的情緒，深怕自己會不得體，太多的顧慮，只會讓桃花流逝，所以坐而言，不如起而行，試試看就對了。

幸運數字：15 吉祥方位：西北

生肖豬

屬豬人在7月份，是個先苦後甘的月份，本月有太多瑣碎煩心的事產生，無論是工作上或是家庭內，許多大大小小的事等著你去處理，讓你感到時間不夠用，有點身心俱疲，因此會讓人感到有些面容憔悴，不過好在你自己的心理建設相當強悍，不會那麼容易就被打敗，你深知如何面對處理這些問題，也會一步一步的解決，而隨著運勢翻轉，到了月底，許多事情將迎刃而解。如果是想生小孩的夫妻，本月是受孕懷子的大好時機，可以嘗試在晚上11點至1點間的子時，能夠帶來較高的受孕機率。

幸運數字：18 吉祥方位：西北

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