收女友過世噩耗爆哭！癡情男託友傳訊搭訕...她竟「死而復生」秒回

▲男子得知女友車禍過世的消息大崩潰。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

如果想分手，各種雞毛蒜皮的小事都可以是理由，不過竟有人選擇詛咒自己。一名男網友最近接到女友車禍身亡的噩耗，事後卻發現，一切都是假的，讓他既生氣又心痛。

原PO在《Dcard》論壇透露，他在6月15日上午10點多收到一封簡訊，對方自稱是女友的媽媽，內容提到女友在上班途中發生車禍，遺體已經被火化，基於女友爸爸的原因，不能讓他參加喪禮。女友還留下遺言，「對不起我先離開了，也對不起害你背著那麼多貸款，我原本想至少還完貸款可以跟你繼續幸福的在一起，但現在我做不到了，找一個你喜歡的人好好跟她生活下去」。

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▲原PO收到自稱女友媽媽傳來的簡訊。（圖／翻攝自Dcard）

原PO得知消息後十分錯愕，隨後發現女友把所有聯絡方式都封鎖，讓他抱持半信半疑的態度，但只能一直哭，不知道該怎麼辦，想去現場看，但沒有相關的聯絡方式，後來找到和女友共同認識的一個學弟，因此拜託對方幫忙聯絡。

▲原PO透過共同學弟了解狀況。（圖／翻攝自Dcard）

結果意外得知，女友在離世前，曾跟媽媽哭訴男友只把她當家人，感覺自己已經不是他的女朋友，「我也覺得他不喜歡我，可是我還是很喜歡他啊，我走了他怎麼辦」。

▲女友哭訴不被男友喜歡。（圖／翻攝自Dcard）

然而，女友車禍過世的消息太突然，原PO朋友也半信半疑，於是透過IG傳訊息給女友，沒想到女友竟活了過來，和對方大聊特聊，最後友人再也忍不住，直接戳破：「那妳死而復生的感覺是什麼？」

▲女友看到帥哥秒回訊息。（圖／翻攝自Dcard）

原PO坦言，看到這些訊息才知道女友根本沒死，他感到憤怒不已，「如果想分手，為何要拿自己生命開玩笑？騙我說她死了」，自己聽聞對方的死訊超難過，現在回想起來，一切都不值得，「那天到底在哭三X」。

▲女友和對方打情罵俏。（圖／翻攝自Dcard）

原PO表示，女友一看到帥哥直接「死而復生」，還一直撩人，讓他覺得噁心至極，第一次遇到分手理由那麼誇張的女生。他自認沒有虧欠女友什麼，只能說自己活該倒楣，因為女友留一堆後事讓他處理，謊言被揭發翻臉不認帳，他才會決定將這些事公開，「希望她自己能有良心一點，出來面對這些事情！」

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