天虹副總撞死人獲禮遇　3警官加重懲處...縣警局長自請處分

▲天虹副總肇事撞死人，保全送醫2日後宣告不治。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力、黃資真／新竹報導

天虹科技副總羅偉瑞日前因違規左轉與戴姓保全發生碰撞，保全送醫2日不治，之後再爆發有高階警官陪做筆錄，警方甚至還幫忙轉傳肇事者聲明，引發外界強烈批判。日前新竹縣警局督察科分局長林英煌等3名高層幹部做出懲處後，今（31）日宣布加重處罰，但也再次強調本案「未發現有其他警界高層指示或涉入」。

新竹縣警局督察科說明，本案因相關人員處置不當，造成社會觀感不佳，嚴重影響警譽，對3人加重懲處，包括副分局長許豐統原劣蹟加重為記過一次；分局長林英煌原申誡一次加重為記過二次；原本未被處分的刑警大隊副大隊長吳仁志記過一次。此外，局長楊哲昌考監不周自請處分、公關科長嚴永銘維持申誡一次。

▲天虹副總到警局時身旁有警方高層陪作筆錄。

有關家屬質疑關說妨害公正調查部分，將由局長以下相關高階幹部，主動提供通聯紀錄以及通訊軟體對話紀錄併案移請新竹地檢署參辦，調查有無其他高階幹部或友人介入關心或不法行為。

另本案肇事者聲明書來源，經查確係副局長之友人提供參考，並無其他動機意圖，亦未發現有其他警界高層指示或涉入。

新竹縣警局表示，相關人員行為不當，未能即時釐清案情，遭致外界觀感不佳，影響警察形象。將要求各級主官（管）引以為戒，以防止類似案件再度發生。