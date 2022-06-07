快訊／新竹縣長楊文科二次快篩確診　昨才和侯友宜、潘孟安同框

▲新竹縣長楊文科確診。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者林冠吟／新竹報導

新竹縣長楊文科7日上午在臉書發文宣布自己確診的消息！他表示，因同住家人在6月4日確診，這4天也有隨時注意自己的身體狀況，並落實防疫規定，不過7日上午8點上班前，有先在公館做了快篩，一採確定陰性才繼續後續的公務行程；不料才開完主管會議後，於上午10時許再次進行快篩，卻呈現陽性反應，緊急取消後面所有行程。

楊文科指出，後續將透過視訊看診由醫師來評估確診，並返回公館進行居家照護。他也表示，目前他已透過視訊門診看診完畢，也請家人取得藥物，身體狀況仍有些許不適且覺得疲憊，類似於感冒的症狀，於家中休息，請大家不用擔心，儘管他需要進行居家照護7天，但新竹縣政將持續不中斷，他也會隨時透過視訊或通訊聯繫縣政，對外行程及會議主持則交由副縣長及秘書長協助。

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▲楊文科二次快篩確診。（圖／翻攝自臉書）



而楊文科6日才剛出席由遠見雜誌調查2022年全台縣市長施政滿意度頒獎典禮，領取「最佳進步獎」，並與新北市長侯友宜、嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠、屏東縣長潘孟安、花蓮縣長徐榛蔚、連江縣長劉增應等同框出席，儘管典禮過程中全程配戴口罩，但在拍照時仍有短暫將口罩拿下來的狀況。