「側翼動作好快」柯志恩美國置產被罵　她反抓蔡英文：這樣可當總統？

▲國民黨中常會提名高雄市長參選人柯志恩。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨29日徵召智庫執行長柯志恩參選2022高雄市長，隨即遭到外界質疑在美國加州聖荷西市擁有百坪房地產，並非她所稱「一生懸命在高雄」。對此，柯志恩30日為此說明，並強調一切合法、且都向監察院申報，而同黨的台北市議員徐巧芯則翻出總統蔡英文過去的財產申報，照這樣的邏輯，「她可以當總統？有愛台灣？」

國民黨中常會正式徵召柯志恩，對戰民進黨高雄市長參選人陳其邁。柯志恩表示，國民黨在高雄經歷太多事情，一開始希望能提名在地人選，但在地議員有共識，希望國民黨翻轉在高雄局勢，以「北漂媽媽」之姿回到高雄。

藍營確定高雄市長名單後，開始有聲音質疑柯志恩在美置產一事。根據108年11月申報的公職人員財產資料中顯示，柯志恩位於美國加州聖荷西市有一筆556.88平方公尺（168坪）的土地，以及面積442.25平方公尺（134坪）的建物。

柯志恩回應，那是先生在美國執業所購買的房產，都有依法申報，「過去政黨之間這種側翼式、模糊焦點式、抹黑式的選戰手法，可以到此為止了。」

徐巧芯則找出蔡英文的財產申報，「照他們的邏輯，蔡英文在美國曾經置產還在台灣買一堆畸零地涉嫌炒作房地產，可以當總統？有愛台灣？」

▲蔡英文過去財產申報資料，點圖可放大。（圖／翻攝網站）