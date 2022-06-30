徐國勇點名加強這三項工作　新任警政署長黃明昭：全力以赴

記者張君豪／台北報導

警政署30日下午舉行新舊任署長交接儀式，由內政部長徐國勇主持典禮，徐致詞勉勵新任署長黃明昭發揮刑事專才，承繼前署長陳家欽建立的現代化警政基礎上繼續前進，「沒有最好、只有更好」，期許黃明昭在嚴防反恐、強化反毒打詐、淨化選舉治安三個工作面向持續努力。

▲新任警政署長黃明昭走馬上任，將努力進行各項治安工作。（圖／記者張君豪攝）

徐國勇指出：新任黃署長為中央警察大學正科51期畢業，犯罪防治所碩士，曾經擔任刑事警察局局長、基隆市警察局局長、雲林縣警察局局長、臺北市政府警察局刑事警察大隊大隊長等重要職務，並偵破汐止殺警奪槍案、雨衣大盜運鈔車搶案等社會矚目案件，擁有深厚的刑事專才，是警界中不可多得的人才。

▲新舊任警政署長黃明昭、陳家欽30日下午舉行交接儀式，在署內部屬歡送下離開。（圖／記者張君豪攝）

徐國勇說，黃明昭擔任高雄市政府警察局局長期間，民眾對於高雄市治安滿意度屢創新高，110年更首度突破8成，工作屢獲高雄市長陳其邁讚許。在面對全民所深惡痛絕的酒駕事故，除了展開酒駕大執法外，也針對酒駕高度再犯對象實施關懷勸導，並站上第一線執行酒駕攔檢勤務，展示警方強勢執法作為。



徐國勇指出，目前國內治安狀況尚稱平穏，但國際局勢詭譎、加上社會發展快速變遷，徐認為全台警察工作能須以防範潛藏恐攻威脅、犯罪科技化以及選前治安維護等三大挑戰，希望藉重黃署長在刑事偵防、危機處理及領導統御的專長及經驗，承續既有的基礎，領導全國警察同仁繼續努力。

儀式完成後，新任署長黃明昭接受媒體聯訪表示：29日接到上級長官的人事命令，個人感覺責任加重。在警政工作治安維護上，以往已經有一定的基礎良善表現，已獲得民眾相當的肯定，我接這個棒，定會更加戰戰兢兢，全力帶領警察同仁，在既有基礎上繼續往前。

黃明昭並指出：內政部長剛剛提到，在詐欺毒品，在選舉治安維護都是未來重點工作，當然黑道幫派往往會跟毒品、詐欺、槍械甚至年底選舉都有關聯，在掃黑部分還是重點，假訊息往往會擾亂選舉，上任後一定重視全力打擊。

在場有媒體詢問黃明昭，認為他升任警政署長被外界認為是搭乘直達車，對此黃明昭表示，他對警政工作都全力以赴，職位是長官安排的，「長官安排我到哪裡，我均會全力以赴。」

對於內政部長強調加強反恐防滲透工作上，黃明昭表示，反恐工作關鍵在整個基礎關鍵建設上，涉及國家安全甚至民生安全，在警察會結合相關部分權力防護，包括重要中樞廠區環境監控都會加強。對於上任後的人事布局，黃明昭低調表示，今天剛接任警政署長，相關的人事作業會依規定跟長官及地方政府協調。

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