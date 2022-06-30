「回饋援助331震災恩情」當幌子吸金60億！台日夫妻遭重判12年

▲日籍闆娘安土美津子因涉吸金被羈押1年多，今更被重判12年徒刑。（資料照／記者游宗樺攝）

記者黃哲民／台北報導

台籍男子徐明賢和日籍妻子安土美津子經營日訊集團，涉以台日友好情誼當幌子，宣稱為回饋台灣援助日本331震災的恩情，日本推出優惠方案，只需台幣14萬7000元投資視訊電話等設備，公司安排回租，保證年獲利15%到30%，其實是用老鼠會模式吸金，總計8年間有2600多人受騙共逾60億元，台北地院審結，今依違反《銀行法》等罪判徐男夫妻各12年2月與12年徒刑，另15名集團幹部各判刑1年9月到8年6月，可上訴。

徐男夫妻到案後被羈押至今，屢求交保，去年（2021年）10月一度獲准交保各200萬元，夫妻倆湊不出錢被還押，後來交保裁定也被撤銷，北院今天宣判前，預先裁定徐男夫妻從本月（6月）24日起各延押2個月，並駁回徐妻所提交保聲請，17名被告今都沒到庭聆判。

徐明賢是日訊公司、極訊王公司的負責人，妻子安土美津子掛名天訊公司負責人，夫妻倆師承被稱為「詐騙魔頭」的日籍男子大倉滿。大倉滿於2012年間，在台推銷按摩椅、自動販賣機等商品，宣稱可回租放在日本人潮匯集處，年報酬率高達41%到56%。

▲極訊王、日訊公司負責人徐明賢（中）到案被羈押至今，一審被重判12年2月徒刑。（資料照／記者游宗樺攝）

不過大倉滿被查出利用高獲利的噱頭涉嫌吸金，被起訴後逃離台灣被通緝，大倉滿不死心，再指示安土美津子和徐明賢在台重起爐灶吸金，改用3C產品勾起投資人興趣。

徐男夫妻招募12名初期投資人擔任業務幹部，在全台各主要縣市開設通訊公司，從2013年起不斷舉辦說明會、廣招會員，向民眾推銷投資14萬7000元購買1組共6部的視訊電話、平板電腦設備，再以每月6000元回租公司3年，徐男夫妻等人刻意將保證獲利壓低到15%至30%，以免樹大招風被追查。

徐男夫妻並宣稱這是日本推出的優惠方案，回饋台灣援助日本331震災的恩情，將台日友好情誼用來包裝吸金手段，許多人因而上當，前年（2020年）被查獲為止，8年間共有2676人遭徐男夫妻所騙，損失金額合計60億餘元，帳面賣出近30萬台視訊電話、平板電腦，日訊集團歷年實際進貨僅共2000多台，許多被害人根本沒見過自己購買的商品。

而日訊集團之所以被查獲，正因為徐男夫妻以老鼠會模式經營，亟需募集第3批投資人掏錢，才能填補應付舊會員的獲利，但2020年碰到新冠肺炎疫情爆發、民眾投資意願不高，徐男夫妻資金斷鍊，整個騙局才崩盤，檢方偵辦收網，依違反《銀行法》、《多層次傳銷管理法》、《刑法》詐欺等罪嫌，起訴徐男夫妻與集團幹部共17人。