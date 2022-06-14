最貪保險女業務抓去關了！打董座弟名號吸金2億　判7年9月入監

▲保險業務周惠玉涉嫌冒用曾任董座的弟弟名義對外吸金2億元。（圖／記者黃哲民攝）

記者劉昌松／台北報導

擔任人壽保險業務員的周惠玉，對鄰里親友謊稱，他弟弟周國端是個精算師，曾任宏泰人壽董事長，正在幫國泰董座蔡宏圖投資，可以一起操作投資，最高報酬達24%，直到付不出利息，周惠玉害得弟弟也跟著被控詐欺，檢察官調查後認為周國端不知情，處分不起訴，周惠玉則被法院依詐欺取財、違反《銀行法》等罪，判刑7年9月定讞，並在日前入監服刑。

周惠玉在案發後丟了工作，只能偶爾到餐廳打工，月收入約3到4千元，生活看來不濟，但根據法院判決書，她從2005年起，就開始向鄰居、同事或保護炫耀自己的弟弟周國端是精算師，可以在幫蔡宏圖投資時，偷偷一起幫大家操作。

除了鼓勵拿現金投資，身為保險業務員的周惠玉還宣稱，現在是負利率時代，可以將保單拿去貸款或解約，以借款方式去投資，報酬率12.6%，足以支付貸款利息，甚至與部分投資人約定最高報酬可達24%。

其實周惠玉收到錢之後，自己拿去買儲蓄險，或者借給別人收取較高利息，直到2018年初，周惠玉無法正常付息，投資人才發現受騙，控告周惠玉和周國端姊弟涉嫌詐騙，部分被害人到最後搞不清楚自己受騙多少，還是周惠玉幫忙計算他們的受騙金額，由於周惠玉一騙再騙，很多被害人都罵她是「最貪保險女業務」。

周國端喊冤表示，自己在國外生活多年，不知道被姊姊打著名號在外吸金，周惠玉也坦承從頭到尾，沒有委託弟弟幫忙投資，檢察官根據相關金流等證據，認定周國端不知情，處分不起訴，周惠玉則遭起訴後，經法院審理認定共吸金2億755萬餘元，至今還有1億2774萬餘元尚未返還被害人。