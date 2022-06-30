大硯建設捐贈雙艙消防車　林智堅：感謝提升消防員行車安全

▲新竹市長林智堅今（29）日代表接受捐贈。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

大硯建設股份有限公司捐贈竹市消防局1輛雙艙式消防車，新竹市長林智堅今（29）日代表接受捐贈，感謝大硯建設，除大力支持各項市政工作，也積極熱心投入公益活動，普天宮也多次捐贈消防車輛給市府，今捐贈之雙艙式消防車更加有效提升消防員出勤行車安全。

林智堅表示，感謝大硯建設鄭釗學總經理捐贈雙艙式消防車，也感謝普天宮鄭家長期在新竹熱心公益，15年前有「再傳號」，今有「再傳貳號」，感受到鄭建家、鄭逸榛2位董事長對父親的尊重與思念，以父親的名字－鄭再傳老議長持續回饋鄉里。

林智堅表示，他上任後竹市消防人力從224增加到306人，達到編制員額滿編，但人力仍就吃緊，因此他更進一步擴編至380人，依照財政衡量、預計112年起逐年進用。此外，市府也投入超過3.9億添購各式消防車輛及救災器材設備。

消防局表示，大硯建設去（110）年就著手進行雙艙式消防車捐贈，歷經1年多打造，今正式完成捐贈儀式，林智堅市長也回贈大硯建設感謝狀與消防車模型留念。

消防局長李世恭表示，為提升消防員行車安全，竹市第一線消防先鋒車輛將全數汰換為雙艙式消防車，15輛中已更新6輛，預計年底再更新3輛，明（112）年底前全數汰換，達成全國第一全面使用雙艙式消防車之縣市的目標。