林智堅被控要消防員「打雜」　竹市還原現場回擊時力：汙衊與抹黑

▲時代力量立委邱顯智舉辦「竹市消防又淪打雜 市府治理專業何在？」記者會 為新竹火災8位罹難者默哀。（圖／記者屠惠剛攝）

實習記者張鈞量／台北報導

時代力量立委邱顯智16日批評，新竹市政府要求消防員補蜂抓蛇、掃風吹砂、洗廁所、兒童節幫外包廠商顧遊樂器材、幫營建工地與民宅抽水等工作，不尊重消防員專業。對此，新竹市消防局還原現場回應，時力所指民宅抽水的案例中，是因民眾因積水跌倒、手臂脫臼，消防員才協助送醫並排除積水。新竹市府也回擊，時力將此業務形容為打雜，實為對消防弟兄工作的汙衊與抹黑。

邱顯智與時代力量新竹市議員林彥甫、廖子齊、蔡惠婷、時代力量新竹市議員參選人陳鶴文、時代力量桃園市議員參選人林佳瑋等人召開記者會批評，新竹市政府沒有體認消防人員的專業與必要，反而把消防員當成不用額外花錢又好用的工具人，民宅地板上有一層積水，就出動4、5位消防員為民服務，或者明明已經有外包廠商到場施工，卻還要求消防隊派人在場監工，並舉出救援貓狗、掃除風沙等例。

針對為民宅抽水一事，新竹市消防局回應，今日時代力量黨團與促進會所述並非事實，消防局在5月26日強降雨後，獲報一名61歲男子因家中淹水跌倒、手臂因此脫臼，消防隊立即協送醫，並以抽水機排除現場積水，為民眾排除危險環境。

新竹市府則批評，相關事證應查明，切勿引用不實資訊抹煞消防同仁努力；且記者會將此業務形容為「打雜」，實為對消防弟兄工作的汙衊與抹黑。

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