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新竹市副市長沈慧虹慰勞中山分隊　致贈加菜金6萬元

▲新竹市副市長沈慧虹今（17）日中午赴中山分隊慰問救災弟兄。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市副市長沈慧虹今（17）日中午赴中山分隊慰問救災弟兄。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺/新竹報導

新竹市15日發生火警，第一時間即出動轄區中山分隊、2個大隊及7個支援分隊共165位警義消同仁連夜搶救、撲滅火勢。新竹市副市長沈慧虹今（17）日中午赴中山分隊慰問救災弟兄，肯定消防同仁執勤辛勞，並發放加菜慰問金6萬元。

沈慧虹今中午赴中山分隊向消防弟兄致上感謝與敬意，並發放加菜金6萬元，她感謝消防同仁第一時間掌握災情，立即趕赴現場滅火，並於最短時間內完成搶救任務。

「每場經驗都是血和淚。」沈慧虹表示，15日晚間大火造成市民罹難，尤其有婦女與孩子，她心裡非常不捨。她說，相信有很多新進同仁是第一次遇到，自己也很擔心消防弟兄在任務結束、脫下裝備後，出現創傷症候群，鼓勵同仁必要時向親近的人傾訴，若需心理輔導，衛生局、社會處也提供專業協助。

「守護市民安全的同時，請各位更要守護好自己的安全！」沈慧虹說，不管是哪種救援行動，作為消防弟兄，沒有選擇的權利，她叮嚀同仁把身體照顧好，讓家人放心，並與隊友保持最佳默契，救援行動不分彼此，感謝消防弟兄相互合作、完成任務。

市府指出，消防局、市警局、市府各局處仍在全力處理後續當中，除了現場火調與蒐證，市府將全力協助喪葬事宜，並協助家屬安置與生活協助，包含提供緊急生活慰問金與住所，讓家屬能夠好好休息，未來家屬居住上的需求，也將依家屬的意願進行協助。

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