新竹在地企業回饋社會　嘉南電腦捐快速救援小組裝備

▲嘉南電腦捐贈快速救援小組(RIT)裝備10組給新竹市消防局。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹在地企業嘉南電腦熱心公益，愛心捐贈不落人後，董事長張育誠先生體恤消防人員工作辛勞及出勤風險極高，為提昇消防人員的緊急救援能力，於29日下午捐贈快速救援小組(RIT)裝備10組給新竹市消防局，總金額達250萬元，由局長李世恭代表接受捐贈，並致贈感謝狀，消防局將全面配發至10個消防分隊，讓同仁救災更有保障，也成為全國縣市消防局第一個全面配置RIT救援裝備之消防單位。

捐贈儀式中，消防局特別安排RIT救援演練，過程中體現消防人員救災的風險，在有完整救援裝備及救援體制下，運用RIT救援包、快速救援板及空氣瓶運輸包入室救援，可快速且有效率地將受困人員救出。

近年國內發生數起重大火災造成消防人員殉職，RIT器材就是為快速且有效率地將受困消防人員救出，或使消防員脫離危險抵達相對安全區域，進而延長待救時間增加獲救機會。本次RIT救援包含有快速救援板、搜索繩腿掛組、拉力繩、水帶吊掛索、空氣瓶運輸袋及三叉橇棒，可完整收納所需器材，於緊急狀況發生時，第一時間即可攜帶入室救援。

消防局長李世恭說，林智堅市長特別重視消防人力及裝備器材的充補，在市長104年上任以來消防局員額從224人持續增補到111年達到滿編306人，足足增加82人，實質改善同仁服勤時數，更在今(111)年再擴編消防人力至380人，並自112年起逐年進用，讓同仁未來朝著勤一休一或勤二休二的目標來邁進；另外在消防車輛及裝備器材上，更投入超過4億元的經費，大大強化竹市的消防救災能量，但林智堅市長常說：「政府的力量有限，而民間的力量無窮」，這次嘉南電腦捐贈RIT救援裝備，將能提升消防同仁救災安全，感謝嘉南電腦對於消防工作的支持與肯定，消防局一定會更加珍惜這緣份，為公共安全持續努力，守護新竹市的城市安全。