嘉市+3！家樂福+歌神KTV足跡曝　大同國小匡88人採檢出爐

▲▼ 嘉義市新增3例本土確診案例 ，足跡遍及大賣場及KTV。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

中央流行疫情指揮中心20日公布嘉義市新增3名確診個案（案38690、案38691及案39303），分別是30多歲男性、30多歲女性及20幾歲女性，前兩案均因4月18日出現發冷、輕微發燒症狀，自行在家以居家快篩試劑篩檢，結果呈陽性反應，立即通報衛生局，安排至衛生福利部嘉義醫院進行PCR採檢，呈陽性反應，第三案為居隔期間陰轉陽個案，三人均已收治。

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案38690的公共場所足跡為4月14日15:00-16:00至本市家樂福博愛店，全程均佩戴口罩且未在內部用餐，該賣場平日均會定時針對公共區域定時消毒，手推車歸位時把手部位亦會立即消毒，本次接獲本府衛生局通知有確診者足跡後，第一時間即再次針對賣場環境進行總體大清消，本府環保局也已針對上述公共場域進行消毒。案38690，密切接觸者13人，列為居家隔離，PCR採檢全為陰性。

案38691的公共場域足跡為4月17日凌晨1:00-6:00至歌神KTV包廂內唱歌，其密切接觸者31人列為居家隔離，PCR採檢全為陰性，無其餘公共場所足跡；另針對該個案亦採檢同職場工作人員共計16人，因其工作性質與同事接觸時間短且全程佩戴口罩，相關工作人員均無症狀且PCR採檢結果均為陰性，故列為自主健康管理身分，相關業者均已自主完成清消，環保局也已針對上述公共場域進行消毒。

案39303於4月7日至10日與友人至台東旅遊，4月11日得知友人確診，4月12日被匡列為居家隔離身分，並經衛生局安排至醫院採檢PCR為陰性，惟個案於居家隔離期間4月18日出現流鼻水症狀，衛生局立即於4月19日再次安排就醫採檢，PCR檢驗結果轉為陽性，該案是居家隔離期間陰轉陽，未有公共場所活動史。

另外黃敏惠表示，衛生局昨晚得知大同國小有學生PCR為陽性，學校也緊急於昨晚發出通知，請相關班級及教職員工及安親班的接觸者回學校進行採檢，衛生局於今日早上安排醫護進入學校協助採檢作業，今日共採88人，結果均為陰性。該確診者所屬班級為密切接觸者需居家隔離10天，其餘三個班級採預防性停課3天，下週一（4月25日）復課，但為確保師生健康，學校也隨即針對採檢班級進行清消，各班導師也會隨時跟家長保持密切聯絡。

教育處林立生處長表示，請家長不用太緊張，請繼續讓孩子們養成習慣勤洗手、戴口罩，減少到處跑，做好實名制。若有相關問題，請與導師保持聯繫，亦留意疫情可能隨時有變化，也請家長隨時關注班級群組與嘉e卡的推播。

再次重申嘉義市國中小及幼兒園校園已禁止進入、校園場館不外借、停止畢業旅行和戶外教學，後續視疫情狀況滾動式修正，補習班及課照中心加強清消。