藝術光點圓夢計畫　9大洲50插畫家作品250本佈點校園

記者翁伊森／嘉義報導

研揚科技股份有限公司及財團法人研揚文教基金會在大同國小舉辦「2021嘉義市藝術光點‧藝文圓夢計畫」聯盟開幕會。嘉義市副市長陳淑慧、莊永順董事長及黃慧美董事長賢伉儷等一同出席開幕典禮，市府特別頒發感謝狀以表謝忱；莊永順董事長的母校大同國小，則由學弟妹致贈手作大同寶寶陶偶，以感謝大學長對母校的關懷與照顧。



副市長陳淑慧，感謝研揚科技股份有限公司及財團法人研揚文教基金會回饋社會，挹注嘉義市教育資源，將藝術帶入校園。藝術光點-藝文圓夢計畫讓師生輕鬆接觸藝術，開展學生的藝術視野，更可涵化學生藝術素養，厚實嘉義市藝術能量。嘉義市有「畫都」之稱，期望透過雙方合作，進一步提升創作能量。

研揚科技董事長莊永順表示，「藝術光點‧藝文圓夢計畫」自2009年八八風災後於嘉義縣正式展開，10餘年來陸續在雲林、宜蘭、彰化、桃園與臺中等縣市服務偏鄉學校，已提供388所國小美感教育校園計畫。今年首度移師至嘉義市辦理，由大同、民族、興安、精忠與僑平等5所國小共同參與，並在母校大同國小舉行開幕儀式，希望能讓孩子們享受計畫相關資源，種下藝術的種子，進而分享給更多人。

教育處林立生處長指出，教育處積極推動美感教育及閱讀教育，感謝研揚科技股份有限公司及財團法人研揚文教基金會將優質繪本及藝術教育資源帶入校園，增添校園藝術氣息。嘉義市各校都很有熱忱及意願執行圓夢計畫，希冀能讓更多嘉義市的孩子接受藝術的薰陶及洗禮。

開幕會首先由大同國小六年級學生，將現在正在該校展出的世界繪本暨插畫巡迴展10幅插畫作品中的「我不想長大」及「奧莉薇一人大樂團」，以該校最具特色的黑光劇，演繹其中藝術原理的創意發想與多元呈現。同盟學校之一的興安國小也以該校擊興樂團演奏歡樂熱鬧的「魔法繪本音樂世界」，與來賓同樂。



藝術光點圓夢計畫主要包含「世界繪本暨插畫巡迴展」、「e-School繪本創意數位教材」、「藝術探索見學之旅」及「藝術好好玩戲劇巡演」四大主題活動，並規劃以一年的時間分項進行。首輪展出的世界繪本暨插畫巡迴展，分別將文建會、青林、小魯、格林、台灣麥克等五大主題繪本館以校際輪展方式在五校展出，共有九大洲、50位插畫家作品及250本繪本可供五校師生欣賞。

大同國小校長盧淑娟感謝傑出學長莊永順董事長，讓家鄉學子得以共享藝術光點圓夢計畫資源，學校會善用這些豐沛的藝術媒材，擴充學生學習版圖，厚植美學素養。

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