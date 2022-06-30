傳被蘇貞昌冷凍「業務改由新常次接手」　花敬群：工作從未改變

▲花敬群。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

內政部6月初悄換常務次長，由原行政院秘書處處長吳堂安接任，原常務次長邱昌嶽轉調任行政院顧問；有傳言指吳為蘇系人馬，上任後分走政次次長花敬群負責的業務，是行政院長蘇貞昌要「冷凍」花。對此，花敬群回應，他6年多來擔負的工作從未改變；行政院發言人羅秉成則說，過度揣測，花敬群深獲蘇貞昌對其專業的肯定。

《聯合報》30日引述知情人士說法，指出吳堂安曾在新北市府、新竹市府及行政院的經歷，獲行政院高層信任，到內政部後，分走花敬群負責的住宅政策等主要業務，有與花互動頻繁的立委辦公室也質疑花是否被冷凍。

花敬群30日上午出席行政院會後記者會，被問「吳堂安上任常次後，有人認為是蘇揆有意『冷凍』你，想請問政次原本的業務項目是不是有受影響？」花敬群回應，擔任內政部次長6年多來，內政部3位次長分工方式從未改變，他擔負的工作也未改變。

羅秉成補充回應，這講法是過度揣測，也好毫無根據，花敬群深獲蘇貞昌對其專業的肯定，也非常倚重相關政策規劃，今天擴大租金補貼方案就是明證，如果凍結的話就不會在這裡了，不要做過多聯想跟揣測。

羅秉成也說，吳堂安的調動，是非常正常的調動，沒有根據做揣測，實在沒必要。