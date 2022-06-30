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新增病例數再降21％　蘇貞昌：疫情正穩定脫離疫情高原區

▲▼中正紀念堂接種站最後一日,兒童疫苗接種站,新冠肺炎,本土疫情,新冠肺炎疫苗,輝瑞兒童BNT疫苗,施打疫苗,COVID-19疫苗,BNT兒童疫苗,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,醫護人員,防護衣,接種率,防疫,緩打潮,疫苗覆蓋率,中重症,共存,清零,5-11歲兒童,mRNA。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

衛福部30日在行政院會報告新冠肺炎疫情最新應處作為。院長蘇貞昌說，全國疫情持續下降，國內最近一週的新增病例數又較前一週再下降超過21%，從北到南都持續下降，北北基宜下降15%、中彰投下降26％、雲嘉南下降22%，高屏地區甚至下降達27%，顯示疫情正穩定脫離疫情高原區。此外，輕症及無症狀者也持續維持近99.6％。

蘇貞昌指出，指揮中心6月24日已宣布，65歲以上長者施打疫苗贈送500元（含）以下衛教品，又加贈2劑快篩試劑措施，將延長至7月底。另也調降北部地區專責病房開設比率，以留供收治一般病患，並放寬陪探病之限制。

自7月1日起，政府將再提供給第二輪的0至6歲幼兒免費快篩試劑5劑，家長可持孩童健保卡至實名制販售據點領取。

蘇貞昌指出，30日上午有50多萬劑Novavax疫苗運抵桃園機場，請衛福部儘速完成檢驗封緘，讓國人接種疫苗可以多一種選擇。目前我國3劑疫苗覆蓋率已有相當水準，第1劑91.2%、第2劑83.3%、第3劑70%，5至11歲兒童疫苗第1劑也已超過75%。

另外，為再提升相關工作人員保護力，7月1日起，於機場港埠、檢疫所或檢疫旅館工作人員、航空機組員，以及機構與社福照護系統工作人員，也可以開始接種第4劑。

而7月11日、12日將舉辦的大學分科測驗，這是今年升大學考生最後一次考試，有近3萬名考生參與。為最大限度確保考生權益，本次將首度設置專門試場讓確診學生應考，這是國內大型升學考試的首例，相關配套措施請教育部務必多加宣導，以利學生遵循。此類考生如須搭乘防疫計程車，相關防疫車隊的安排、調度，也請交通部、教育部予以協助，讓學生順利應考。

蘇貞昌說，在防疫過程中，我們也持續強靭公衛體系，例如健保服務數位轉型，衛福部推動的「健康存摺」，在疫情前的2019年底，原本才160萬人使用，到這個月，使用人數已經超過1千萬人。

蘇貞昌指出，民眾透過「全民健保快易通」APP裡的「健康存摺」，不只可以查看口罩、快篩試劑的實名制購買紀錄、疫苗施打紀錄、PCR檢測結果等，也可以藉此掌握自己的就醫、用藥狀況，這也是台灣利用科技輔助防疫、做好自我健康管理的最佳例子。

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