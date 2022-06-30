人夫揪小三COS皇帝貴妃　樂園臉書「幫曬恩愛」成偷腥鐵證

▲人夫與小三前往麗寶樂園扮成皇帝貴妃，照片被園方分享至臉書。（示意圖，非本案當事人／翻攝自麗寶樂園密室逃脫臉書）

記者黃資真／彰化報導

彰化一名人夫結婚15年後，開始半夜無故離家、手機定位關閉，妻子擔心是外遇，壓力大到出現突發性失聰，沒想到丈夫偷腥竟是事實，她發現丈夫手機不僅有他與小三的床照，到台中麗寶玩還Cosplay成皇帝貴妃，恩愛照被放在樂園臉書首頁。法院理後認定妻子的配偶權被侵害，判人夫與小三須賠償30萬元。

妻子小芬（化名）控訴，與丈夫阿明（化名）結婚15年至今，育有3名未成年子女，阿明卻從去年2月開始，會無故離家、手機定位關閉、變更手機密碼等異常舉止，小芬擔心阿明出軌，身心蒙受莫大壓力，從3月下旬出現突發性失聰之症狀，不得已須住院治療。

沒想到小芬住院期間，突然接到名下汽車ETC扣款訊息，打電話詢問阿明，阿明稱是因客戶借錢，所以開車到雲林拜訪，實際上是南下高雄與小三開房約會。

後來阿明另外申請新門號辦第2支手機，小芬卻發現丈夫新的LINE帳號背景，竟是小三的照片，才發現阿明早就出軌多時，手機裡竟還有兩人裸著上半身的多張床照，以及他們前往台中麗寶遊玩，拍攝身穿清裝龍袍與貴妃旗袍之扮裝照片，被放在官方臉書首頁。

事情曝光後，阿明與小三仍持續傳送鹹濕對話，包括「我比較想處理你」、「你說要怎樣處理我先說」、「Ｘ死你」，阿明還問對方：「如果我離了你會過來嗎？」小三回：「會啊但是你不會離啊」、「重點是你吧，你自己沒決心在試幾次都一樣。」

某日阿明幽會結束後返家，小芬質問對方「到底想怎樣」，阿明竟提議小芬也對外發展「二人各玩各的」，小芬因此對兩人求償50萬。

阿明反駁，小芬未提出任何證據證明兩人發生過性行為，且他們在遊樂園的照片並未踰越一般男女交往之行為，而床照是小芬侵害其隱私所取得之證物，故無證據能力。

法官指出，妨害他人婚姻權益之行為，都會以隱秘方式進行，對於被害人舉證極為不利，當隱私權與被害人的訴訟權有衝突時，應視一定程度作調整，認定小芬證據之取得不違反比例原則。

審視兩人在遊樂園的照片，面帶笑容露肩相互擁抱、臉頰緊貼，足認舉動已經形同戀人，顯已逾越一般男女之正當社交禮儀。且阿明與小芬去年6月17日協議離婚登記後，隨即於今年3月10日結婚，5月12日產下一子，如此迅速結婚有違常理，與聲稱只是朋友的辯詞有矛盾，判決阿明與小三侵害配偶權，須賠償30萬元。