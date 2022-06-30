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誆濟公乩身「陰道畫符」！淫棍瞎扯除嬰靈　妻子同事慘遭性侵

▲桃園市許姓男子去年4月間在學妹住處聊天，卻藉故硬上連續性侵，事後還讓其因子宮劇痛就醫。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲男子誆稱可在「陰道內畫符」幫除嬰靈，竟要妻子幫忙騙友人至摩鐵性侵，高等法院仍判男子3年6月徒刑。（圖／取自免費圖庫123RF）

記者蔡怡萍／台北報導

桃園一名柯姓男子從妻子口中得知其同事小慧（化名）曾經墮過胎，竟要妻子轉告小慧自己是「濟公師父乩身」，可以幫忙處理掉嬰靈，小慧心生害怕之下同意到摩鐵開房間作法，柯佯稱她的嬰靈問題很嚴重、需要進行性行為才有效用，更誆稱可在「陰道內畫符」，對小慧以手指、舌頭性侵下體。法院一審依強制性交罪判柯3年6個月徒刑，他不服上訴後仍遭高等法院駁回，維持原判。

這起事件發生在2019年11月間，柯姓男子得知蘇姓妻子的同事小慧曾因故墮胎，竟認為有機可趁而起色心，要求妻子去向小慧說他是「濟公師父乩身」，有法力可以幫忙處理嬰靈纏身的問題，小慧聽後信以為真而心生畏懼，蘇女又幫老公約小慧到桃園一間汽車旅館，表示要進行法事替她消災解厄，為使小慧相信，柯還約了一名邱姓女友人同行。

到了摩鐵房間，柯男佯稱小慧身上嬰靈問題很嚴重、不好處理，先是要妻子以高粱酒為小慧「淨身」、澆淋在其身上，又要小慧喝下5杯高粱酒後，裸身躺在床上；後來讓妻子載邱姓友人返家回來後，又把妻子支開到別的房間，再向小慧誆稱「這要發生性行為比較有效」，小慧原先拒絕，柯又繼續說「可在陰道內畫符」以加強化解嬰靈，小慧因實在太害怕而配合，柯男遂以手指、舌頭碰觸小慧下體，她驚覺有異起身逃離並連忙報警。

柯男被逮後對於犯行坦承不諱，與小慧、證人的警詢內容相符；律師則強調柯有輕度智能障礙，不排除行為時有辨識行為薄弱的情形，但經過醫院鑑定後，推斷柯男辨識自身犯法行為之能力與辨識能力，並未明顯不足。

法院一審時認為，柯以嬰靈纏身為由，使小慧畏懼而行強制性交，令她後來身心嚴重受創，且未得小慧的原諒，惟念柯男犯後認罪、態度尚佳，依強制性交罪判有期徒刑3年6月；柯不服上訴，高等法院認為一審判決已無違誤，駁回上訴維持3年6個月徒刑，仍可上訴。

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