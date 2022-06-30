醫師偷吃人妻大聊體位　判賠綠帽夫30萬！求「遮掩全名」法官不准

▲住院醫師勾搭人妻上床被抓包，竟辯稱彼此不熟、私訊內容都是性幻想。（示意圖／Pakutaso）

記者黃哲民／台北報導

北市1名高姓住院醫師勾搭人妻上床，私訊大讚對方「口技」，還傳自己下體照片給對方，暢聊關於「姿勢的知識」，但被對方丈夫抓包並提告求償後，高男企圖撇清，宣稱跟人妻不熟，傳給對方的訊息都是幻想、打嘴砲，他也不知對方已婚，但被揪出他曾關心女方一句「跟老公吵架了」而露餡，法官判高男應賠30萬元，可上訴。

高男另央求法官若將判決上網公開，應遮掩他的全名以保護隱私，法官指本案並非法定不得公開裁判書的案件類型，依法就應公開被告全名，才符合司法審判接受公開監督的機制，不過高男其他個資仍可遮掩，包括他所任職醫院的名稱。

判決指出，高男其實是在人妻還沒結婚前就認識對方，2人於2013年間透過通訊軟體的「搖一搖」功能而邂逅交往，人妻隔年（2014年）嫁給1位電腦工程師，仍偷偷跟高男往來，本來只是打屁、訴苦，漸漸越聊越投機，最後跨越紅線上床。

人夫前年（2020年）9月間察覺異狀，蒐證查出妻子不但外遇，還跟高男互傳下體私密照片取悅對方，人夫更提出去年（2021年）9月到11月間妻子和高男對話紀錄為證，高男問女方「該不會去年見面到現在，妳都沒有性生活」，女方坦白答稱「沒有阿哈哈」。

對話紀錄顯示，高男彷彿充滿回味似地詢問女方「妳自己是不是也很喜歡上次被我插進去的感覺？妳跟我說妳最想要哪個做愛的體位姿勢？背後位？女上男下？還是男上女下能夠插的最深入？」女方順著他的話說「呵呵都一年前的事」。

此外，高男和人妻去年11月相約碰面偷情，約會前幾天，高男調侃女方「怎了，越靠近見面的日子，越想要了？」女方嬌嗔回應「不是啦！」約會後，高男傳訊息大讚女方「超喜歡被妳舔肉棒！妳很愛在我身上搖耶！」女方呼應回稱「怕你不舒服」等語。

人夫不甘被戴綠帽，今年1月和妻子鬧上法院調解離婚後，怒告高男求償精神慰撫100萬元，高男企圖撇清，宣稱不知女方已婚、跟女方不熟，彼此也沒上床過，並狡辯他私訊女方的內容都是因為工作壓力大而逞口舌之快，全為他的幻想，他靠打嘴砲釋放壓力。

不過法官勘驗高男和人妻的對話紀錄，發現他曾主動關心女方「怎麼了，跟『老公』吵架了」，並約女方看夜景散心，還問女方「妳『老公』會不會懷疑」、「妳『老公』不會懷疑的話，就去看夜景，預計19:00接妳，22:00送妳回到家」。

高男瞎扯「老公」一詞是女方說的，他順著對方的話稱呼，但不知對方是有夫之婦。法官不採信高男狡辯，何況對話紀錄裡還有高男傳給女方的露鳥照，再加上前述情色對話內容，法官認定高男偷吃人妻、情節重大，應負賠償責任。

法官考量高男雖負債300多萬元，不過年收入約100萬元，名下還有2輛進口汽車，且現任住院醫師，認定本案人夫可獲賠60萬元，但因出軌人妻也有一半過錯，已在離婚調解中被人夫免除賠償責任，法官因此判決高男僅須賠償30萬元，可上訴。