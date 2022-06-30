　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

芙蓉估今生成！恐雙颱路徑曝　明起6天大雨熱區出爐

（圖／氣象局）

▲位於南海的熱帶低壓和菲律賓東方海面的熱帶擾動各自發展中。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

「芙蓉」估今生成！中央氣象局預報員張承傳表示，位於南海的熱帶性低氣壓今天（30日）有機會成颱，而菲律賓東方海面的熱帶擾動也有機會成颱，周五到下周一南部、東南部有局部大雨機率，下周二、下周三大雨區域擴大到中南部和東南部。氣象專家吳德榮提醒，周五至下周一台灣在芙蓉及另一熱帶擾動（熱帶低壓或颱風）之間，各地偶有局部短暫降雨。

張承傳接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天台灣附近水氣較多，東半部、屏東整天有不定時短暫陣雨或雷雨，東南部和恆春半島有較大雨勢；西半部以午後雷陣雨為主，大台北偏在山區，桃園以北平地和山區都有機會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

張承傳說，周五起低壓帶北抬到台灣上空，水氣更多，到下周一南部、東南部有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨機率，中部、東北部和東部也有局部性降雨，北部以午後雷陣雨為主；下周二、下周三中南部、東南部有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨機率，大雨區域變更多、更廣，北部、東半部以午後雷陣雨為主。

氣象局觀測，南海有一個熱帶低壓發展中。張承傳表示，它今有機會成颱，並往海南島前進；至於菲律賓東方海面的擾動也有機會成颱，但時間比較慢，接近琉球群島會比較增強，可能落在周五、周六。若雙颱生成，將是今年第3號颱風「芙蓉」（Chaba，泰國提供，指朱槿）和第4號颱風「艾利」（Aere，美國提供，指風暴）。

（圖／氣象局）

▲▼吳德榮說，最新氣象局路徑潛勢預測圖（上圖）顯示，芙蓉今將形成，朝廣東前進；最新美國系集模式（下圖）顯示，菲律賓東方擾動發展中，朝琉球海面前進。（圖／氣象局、翻攝tropicaltidbits）

（圖／翻攝tropicaltidbits）

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）及美國（GEFS）系集模式皆顯示，菲律賓東方熱帶擾動發展中，朝琉球海面前進，台灣受到直接侵襲的機率雖低，且以兩者間的距離，並不致有「藤原效應」（雙颱效應），但彼此間水氣輻合的作用，對台灣天氣具關鍵性影響，將帶來4、5天很不穩定的天氣。

吳德榮分析，最新模式模擬顯示，周五至下周一台灣在芙蓉及另一熱帶擾動（熱帶低壓或颱風）之間，受到直接侵襲的機率雖低，但各地雲量增多，偶有局部短暫降雨，水氣輻合的作用，更帶來不穩定的大氣，期間迎風面的南台灣以及中部以北的午後，皆有明顯降雨的機率；下周二、下周三西南風迎風面有較大雨勢，模式持續調整中，應密切注意最新資料。

►日本連續7年賣最好的洗衣精在這！特價中快手刀衝

ET快訊
大雨連6天！準芙蓉水彈雙夾熱區出爐
閃亮亮發布重大聲明：接下來的路交給妳了
研究驚揭：「有3人格」性伴侶比較多
屁孩遭保安大隊當街痛毆！沿路撞2騎士　警方回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

2歲以下打大腿！幼兒莫德納QA一次看　台大醫曝「心肌炎」5大徵兆

芙蓉估今生成！恐雙颱路徑曝　明起6天大雨熱區出爐

馬糞海膽遭滅族！隔半世紀「2億顆剩5萬顆」　NGO：澎湖該禁捕了

粗工穿網狀比基尼！老闆缺工「叫傳播」蹲地搬磚　背影辣翻2.3萬網

狂捐救護車「股市阿土伯」是誰？靠8字口訣3天賺1億元

沒頭銜後還剩下什麼？他名片寫滿10條頭銜⋯卻讓人完全記不住

15歲台南弟「背阿嬤徒步環島」！圓夢動機有洋蔥：祂一直都在

媳婦貼心照顧婆婆17年！母親節聽她一句話心碎了：我沒有媽媽

翰林茶館創辦人猝逝！茶界哀悼「珍奶之父」凃宗和：老大一路好走

大雨連下6天！「準芙蓉」1天成颱預估2條路徑　水彈雙夾熱區出爐

回頭看路況11秒仍出事　女騎士路口左轉3人雷殘

飲料被做錯...2寶爸怒砸　店長PO網「反遭洗負評」

汪汪「八萬」搖尾巴上前收信　目送郵差離開才轉身：小事啦

板橋19黑衣人衝當鋪尋仇　抄傢伙砸窗！還朝店開槍

妹開錯車門…下秒拔腿狂奔　哥目睹猖狂爆笑！路人看傻

Eko老師驚吐：學校教的都是廢物！　「英國腔太做作」高山峰忍不住想打人

性別揭曉趴「又見藍色」　爸面有難色...妻：整你啦

新竹惡火輪胎行拆除變平地　陳爸回傷心地道別背影催淚

男對女警比「超噁手勢」！　依妨害公務、性騷擾送辦

刺青毒犯被警棍砸頭爆血　網看「90秒執法片」超嗨

2歲以下打大腿！幼兒莫德納QA一次看　台大醫曝「心肌炎」5大徵兆

芙蓉估今生成！恐雙颱路徑曝　明起6天大雨熱區出爐

馬糞海膽遭滅族！隔半世紀「2億顆剩5萬顆」　NGO：澎湖該禁捕了

粗工穿網狀比基尼！老闆缺工「叫傳播」蹲地搬磚　背影辣翻2.3萬網

狂捐救護車「股市阿土伯」是誰？靠8字口訣3天賺1億元

沒頭銜後還剩下什麼？他名片寫滿10條頭銜⋯卻讓人完全記不住

15歲台南弟「背阿嬤徒步環島」！圓夢動機有洋蔥：祂一直都在

媳婦貼心照顧婆婆17年！母親節聽她一句話心碎了：我沒有媽媽

翰林茶館創辦人猝逝！茶界哀悼「珍奶之父」凃宗和：老大一路好走

大雨連下6天！「準芙蓉」1天成颱預估2條路徑　水彈雙夾熱區出爐

2歲以下打大腿！幼兒莫德納QA一次看　台大醫曝「心肌炎」5大徵兆

美股微漲82點　標普創尼克森以來最遭上半年表現

芙蓉估今生成！恐雙颱路徑曝　明起6天大雨熱區出爐

媽難產寶寶手臂被拉斷！　醫院竟回：不拉斷出不來

致敬霹靂「八音才子」黃文擇冥誕　《聖石傳說》、《素還真》再映

嘉義縣暑假加強求職防詐騙宣導　「3要準備7不原則」

涉私吞研究專利「轉讓牟利」　台大北醫明星教授夫妻移送北檢

藥廠課長變身生態農場環境教師　築夢森居劉朝維獲國家環境教育獎

馬糞海膽遭滅族！隔半世紀「2億顆剩5萬顆」　NGO：澎湖該禁捕了

桃園小農手匠發展協會基地慶開幕　推動小農創新農產品價值

天氣熱…電眼妹扯開衣服「巨彈噴出」　6秒激晃片把網友逼瘋：我重播1小時！

生活熱門新聞

快訊／閃亮亮發布重大聲明：接下來的路交給妳了

移工淫媒返國不演了「X恁娘台灣」！開直播痛譙

小關之琳喊150萬聘金！結婚變金錢攻防網吵翻

大雨連6天！準芙蓉水彈雙夾熱區出爐

翰林茶館創辦人猝逝！茶界哀悼「珍奶之父」凃宗和

又淹！台中沙鹿驚見「血河」民宅被灌水　在地人崩潰

日本人訂台灣鳳梨送孤兒院　到貨全發霉

雙颱夾擊！這天起連6天全台有雨

30歲男週末狂健身尿尿變紅　醫驗了才知出大事

一中豪大雞排500萬頂讓　老闆退休當房東

「股市阿土伯」是誰？靠8字口訣3天賺1億元

桃花來了！4星座下半年瘋狂被追　脫離母胎單身

農曆6月6日「天貺節」補運、補財庫效果超強

媳婦照顧婆婆17年！聽她一句話心碎了

更多熱門

相關新聞

大雨連6天！準芙蓉水彈雙夾熱區出爐

大雨連6天！準芙蓉水彈雙夾熱區出爐

中央氣象局預報員劉宇其表示，台灣附近目前有2個低壓正在發展，對台灣沒有直接影響，西南邊、南海北部的已經發展成熱帶低壓，有機會變颱風，路徑上是往廣東、海南島接近；東南方的低壓也持續發展中，路徑朝琉球海面北上。7月1日（周五）之後低壓將帶來水氣，明天（30日）受東南風影響，東半部、恆春半島有局部降雨，西半部沿海清晨有陣雨，午後各地有明顯熱對流發展降雨。

雙颱夾擊！這天起連6天全台有雨

雙颱夾擊！這天起連6天全台有雨

熱帶低壓生成！估24小時內成颱

熱帶低壓生成！估24小時內成颱

芙蓉最快明生成！雙颱機率增　大雨變天時間出爐

芙蓉最快明生成！雙颱機率增　大雨變天時間出爐

同地點1天連4震！鄭明典4字預言嚇壞網友

同地點1天連4震！鄭明典4字預言嚇壞網友

關鍵字：

氣象氣象雲氣象局颱風吳德榮張承傳

讀者迴響

熱門新聞

快訊／閃亮亮發布重大聲明：接下來的路交給妳了

「看保安大隊抓屁孩」！刺青男被警棍砸頭爆血

桃園屁孩遭保安大隊痛毆！沿路撞2騎士　警方回應了

移工淫媒返國不演了「X恁娘台灣」！開直播痛譙

小關之琳喊150萬聘金！結婚變金錢攻防網吵翻

弟弟出生戶頭轉出7200萬　1111負責人勸阻老董撕破臉

女演員肚痛伸手一接：4個月胎兒掉掌上

直接開冷氣錯了！上車熱爆「按1鍵」涼更快

大雨連6天！準芙蓉水彈雙夾熱區出爐

那邊癢…飄臭6年　25歲女師「遭控染性病」被退婚！

一中商圈豪大雞排帶頭「敲喪鐘」？　周邊5攤販全掛頂讓

翰林茶館創辦人猝逝！茶界哀悼「珍奶之父」凃宗和

名醫外遇爺孫戀　妻求償二審判賠150萬

研究驚揭：「有3黑暗人格」性伴侶比較多

又淹！台中沙鹿驚見「血河」民宅被灌水　在地人崩潰

更多

最夯影音

更多
回頭看路況11秒仍出事　女騎士路口左轉3人雷殘

回頭看路況11秒仍出事　女騎士路口左轉3人雷殘
飲料被做錯...2寶爸怒砸　店長PO網「反遭洗負評」

飲料被做錯...2寶爸怒砸　店長PO網「反遭洗負評」

汪汪「八萬」搖尾巴上前收信　目送郵差離開才轉身：小事啦

汪汪「八萬」搖尾巴上前收信　目送郵差離開才轉身：小事啦

板橋19黑衣人衝當鋪尋仇　抄傢伙砸窗！還朝店開槍

板橋19黑衣人衝當鋪尋仇　抄傢伙砸窗！還朝店開槍

妹開錯車門…下秒拔腿狂奔　哥目睹猖狂爆笑！路人看傻

妹開錯車門…下秒拔腿狂奔　哥目睹猖狂爆笑！路人看傻

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面