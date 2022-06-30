芙蓉估今生成！恐雙颱路徑曝　明起6天大雨熱區出爐

▲位於南海的熱帶低壓和菲律賓東方海面的熱帶擾動各自發展中。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

「芙蓉」估今生成！中央氣象局預報員張承傳表示，位於南海的熱帶性低氣壓今天（30日）有機會成颱，而菲律賓東方海面的熱帶擾動也有機會成颱，周五到下周一南部、東南部有局部大雨機率，下周二、下周三大雨區域擴大到中南部和東南部。氣象專家吳德榮提醒，周五至下周一台灣在芙蓉及另一熱帶擾動（熱帶低壓或颱風）之間，各地偶有局部短暫降雨。

張承傳接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天台灣附近水氣較多，東半部、屏東整天有不定時短暫陣雨或雷雨，東南部和恆春半島有較大雨勢；西半部以午後雷陣雨為主，大台北偏在山區，桃園以北平地和山區都有機會。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



張承傳說，周五起低壓帶北抬到台灣上空，水氣更多，到下周一南部、東南部有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨機率，中部、東北部和東部也有局部性降雨，北部以午後雷陣雨為主；下周二、下周三中南部、東南部有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨機率，大雨區域變更多、更廣，北部、東半部以午後雷陣雨為主。

氣象局觀測，南海有一個熱帶低壓發展中。張承傳表示，它今有機會成颱，並往海南島前進；至於菲律賓東方海面的擾動也有機會成颱，但時間比較慢，接近琉球群島會比較增強，可能落在周五、周六。若雙颱生成，將是今年第3號颱風「芙蓉」（Chaba，泰國提供，指朱槿）和第4號颱風「艾利」（Aere，美國提供，指風暴）。

▲▼吳德榮說，最新氣象局路徑潛勢預測圖（上圖）顯示，芙蓉今將形成，朝廣東前進；最新美國系集模式（下圖）顯示，菲律賓東方擾動發展中，朝琉球海面前進。（圖／氣象局、翻攝tropicaltidbits）

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）及美國（GEFS）系集模式皆顯示，菲律賓東方熱帶擾動發展中，朝琉球海面前進，台灣受到直接侵襲的機率雖低，且以兩者間的距離，並不致有「藤原效應」（雙颱效應），但彼此間水氣輻合的作用，對台灣天氣具關鍵性影響，將帶來4、5天很不穩定的天氣。

吳德榮分析，最新模式模擬顯示，周五至下周一台灣在芙蓉及另一熱帶擾動（熱帶低壓或颱風）之間，受到直接侵襲的機率雖低，但各地雲量增多，偶有局部短暫降雨，水氣輻合的作用，更帶來不穩定的大氣，期間迎風面的南台灣以及中部以北的午後，皆有明顯降雨的機率；下周二、下周三西南風迎風面有較大雨勢，模式持續調整中，應密切注意最新資料。