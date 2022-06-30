又一熱帶低壓生成！最快明變「艾利」颱風　雙颱共舞近台時間點曝

▲今年第3號颱風「芙蓉」生成。（圖／氣象局提供）

記者李姿慧／台北報導

台灣南海熱帶性低氣壓上午生成今年第3號颱風「芙蓉」，預測路徑將往海南島到廣東前進，對台灣無直接影響；菲律賓東方海面低氣壓上午8時也形成熱帶低氣壓，有機會成第4號颱風「艾利」，氣象局表示，時間點可能就在明天或後天，而兩個熱帶系統比較接近台灣附近期間將在週五和週六，明起將有間接性大雨。

氣象局預報員林定宜表示，芙蓉颱風不一定會轉中度颱風，對台灣將有間接影響，會帶來水氣，讓台灣附近天氣不穩定，另菲律賓東方海面低氣壓也已形成熱帶低氣壓，有可能會變颱風，在明天成颱的機率是有的，但還要觀察。

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氣象局預報員朱美霖指出，今上午菲律賓南方海域熱帶性低氣壓已發展芙蓉颱風，菲律賓東方海面低氣壓上午8時也發展熱帶低氣壓，未來一、二天內有發展輕度颱風趨勢。

▲氣象局說明颱風動態以及未來一週天氣。（圖／黃軍瑋攝）

朱美霖說，第3號輕度颱風芙蓉，上午8點在鵝鑾鼻西南方約1000公里海面上，白天往北北東偏北方向移動，明天中午逐漸往西北轉向接近海南島，7/2週六接近華南沿海，7/3週日和7/4下週一接近陸地減弱，預估輕度颱風為主。

菲律賓東北方海域低氣壓上午8點形成熱帶低氣壓，距離台灣鵝鑾鼻約1250公里海面上，路徑預測偏北北西移動，朱美霖指出，7/2週六左右會逐漸通過琉球群島，週六期間會距離台灣附近接近些，7/3週日後往北迴轉，進入中高緯度處強度會有減低趨勢。

▲氣象局說明颱風動態以及未來一週天氣。（圖／黃軍瑋攝）

朱美霖強調，「兩個熱帶系統比較接近台灣附近期間，為明天週五和後天週六」，台灣不會受到熱帶系統直接影響，但會有間接影響，要留意中南部和東半部沿海、金門和澎湖等會有長浪機率，海面風浪將增大，浪高有2米到3米，從事海上活動作業要留意。

今起也要留意局部大雨，朱美霖表示，台灣處東南風環境，迎風面東南部、恆春半島已經有降雨，雨勢明顯，今天西半部高溫炎熱，有局部雷陣雨，今天要留意東南部、恆春半島有間歇降雨，須留意較大雨勢，中午過後各地山區和西半部容易有局部午後雷陣雨，午後近山區中南部要留意較大雨勢。

▲氣象局說明颱風動態以及未來一週天氣。（圖／黃軍瑋攝）

未來一周天氣，朱美霖指出，明天開始台灣處低壓帶，明天到下週一低壓帶環境讓台灣南部、東南部降雨顯著，有局部大雨，其他各地有局部降雨，北部有午後雷陣雨；下週二、下週三低壓帶走勢讓台灣附近偏南風，中南部、南部、東南部有間歇降雨，要留意局部大雨。

朱美霖提醒，明天週五台灣處低壓帶影響，將持續到下週三，低壓帶走勢會有變化，週五開始到下週一低壓帶逐漸北抬，台灣水氣變多，芙蓉輕度颱風週日接近陸地減弱，另菲律賓東邊熱帶低氣壓週六通過琉球，離我們接近一些，周日往北遠離；今南部、東南部降雨明顯，局部大雨，中部、東部、東北部有局部降雨，北部偏向午後雷陣雨；週五、六、日，台灣偏南風水氣偏多，降雨轉中南部和東南部有間接陣雨雷雨，也要留意局部大雨，北部和東北部則是午後陣雨。

林定宜則指出，今天整體來說，東南部、恆春半島有較大雨雨勢，其他地區為午後雷陣雨，南部和各地山區有大雨發生機率，明(7/1)到週六、日受受低壓帶影響，7/1到7/4下週一南部、東南部會有短暫陣雨與局部大雨，中部、東北部有局部短暫陣雨，北部留意午後短暫陣雨，雨勢從南往北遞減。