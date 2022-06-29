嗨跳一晚出夜店！智慧錶「1數據」驚呆妹子：願意再衝一波

▲原PO嗨了一晚，被消耗熱量數據驚呆。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

不少人對夜店的印象，就是喝酒、玩樂的地方。一位女網友近日在夜店嗨一整晚，出來時看了一眼智慧型手錶，不禁驚呆「常跑夜店能減肥嗎？」因為她狂跳了一共3小時又46分鐘，平均心率142，消耗熱量高達1648大卡，難怪她瞬間看傻，話題意外引發熱論。

這位女網友在Dcard以「夜店減肥」為題發文，PO出照片發起討論，「試問一下，常跑夜店能減肥嗎？跳一晚被數據嚇到。」只見智慧錶上顯示「舞蹈」項目，而她在夜店中持續舞蹈的時間，共3小時46分鐘又19秒，消耗了1648大卡，平均心率是142，最高心率180。

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原PO也在留言處表示，她平常有在用APP記錄飲食，只是被這個消耗熱量的數據嚇到不敢置信，也說自己真的跳得蠻瘋的，還跳到膝蓋舊疾復發，「我只喝了兩杯調酒，然後接下來一直狂灌水。」最後笑呼，「我本來打算再也不去了，但是如果可以減肥，還是會願意衝一波。」

▲女網友開玩笑說，願意為了減肥衝夜店。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，吸引底下一排網友討論，「不喝酒，結束後直接回家，不亂吃宵夜，應該可以」、「能不能減肥不知道，荷包會先瘦就是了」、「最高心跳180是帥哥貼上來的瞬間嗎」、「我也是把夜店當作運動場」、「1648，哭啊」、「上舞台帶動跳健康操應該可」、「我以前去夜店看喜歡的DJ，因為太嗨太炸，整個晚上一直跳，隔天全身無法動彈那種」、「只喝啤酒不吃宵夜可以喔！」

還有過來人一回想也是驚呼，「大學每天去，狂喝，喝完再吃宵夜，也完全一丁點都胖不起來」、「我每次去，隔天都會莫名其妙變瘦」、「以前常去的時候，體脂才10出頭」、「我去夜店但每天狂吃，還是會偶爾瘦個1-4公斤。」不過，也有人秒勸世，「這是不健康的瘦，拜託不要」、「疫情開始後沒跑夜店，不到一年我就胖了12公斤回來。」