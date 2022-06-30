他上班「幫別的女人洗澡」女友不爽炸！全場反勸分：她很幼稚

▲女友要他換工作或分手，讓原PO很為難。（示意圖／CFP）

網搜小組／鄺郁庭報導

無法接受男友「幫別的女人」洗澡，她要求男友換工作或分手，但其他網友一看貼文都不挺她，還勸男方分手、快逃！原來是因為，男生其實是在長照機構上班，女子所謂的「別的女人」，指的是住在裡面的阿嬤們，「她覺得我碰過別人的老妹妹，還碰她的妹妹，讓她覺得很噁心 」，讓男方也很無奈。

一位男網友在Dcard發文，「女友不能接受我幫別的女人洗澡」，說他因為長照工作，得幫很多阿嬤洗澡，畢竟那也是他的專業之一，沒想到女友卻超反感。「她整個沒辦法接受」，原PO無奈道，女友一想到他的手碰過老人家的身體，再接觸她的私密處，就覺得很噁心。「她給我三個月時間考慮，是換工作或是跟她分手」，讓男子不禁直嘆，「人生好難」。

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▲原PO在長照機構上班。（示意圖／Pixabay）

貼文一出，許多人都直搖頭，「分手！尊重一下長照工作是有多難？只是幫老人洗澡而已，又不是偷情，是在噁三小」、「長照業也很需要人手，我覺得你女友有點小題大作」、「麻煩分手==」、「什麼鬼？直接分手，好荒謬的人」、「拜託你做下去，女友再交就有了，但長照人員少的他X的可憐。」

還有一票不禁開批，「女友超沒度量，也因為這事所以看得出她很幼稚」、「連阿嬤也要比，真的是雞腸鳥肚的女人」、「分啊……這種想法，以後還有什麼更奇葩的想法出現……最後還是要分手，然後又沒工作嗎」、「婦產科、泌尿科、肝膽腸胃科、護理全科，集體表示：？」

不過，也有網友緩頰，「為什麼都在罵女生？她就不能接受啊！身邊也有是禮儀師，但女友覺得髒就分手的，每個人接受不同」、「我覺得沒有對錯問題，觀念不合無法溝通，一律分手，我也是在某些方面有潔癖的人，很能理解有潔癖人的想法」、「沒有誰對誰錯，價值觀不一樣，談不攏就分手吧！」