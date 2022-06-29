32歲男「南部60K不夠用」　曝真實開銷：不敢結婚！過來人秒懂

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一名32歲男網友在南部工作，雖然每個月薪水約6萬元，但光是房貸、車貸及孝親費等，就讓他透支了，根本無力結婚生子，這讓他也不禁好奇，「領基本工資的人到底要怎麼過日子？」

網友在Dcard提到，今年32歲的他，很幸運地在25歲時，貸款650萬元買下第一間房，接著30歲又買了車，貸款約90萬元。

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不過他話鋒一轉，表示目前在南部碼頭工作，輪班月薪大概60K，而這樣的薪資根本不夠用，「現在每個月基本都透支，完全無法支撐一個家庭，都不敢去想該如何結婚了！」

他透露，在每個月的開銷方面，房貸加上管理費就要2萬5000元，車貸1萬5、孝親費8千、保險3千、油錢雜費4千，而生活基本費也只剩5千多能花用，這讓他十分苦惱，「想要存錢真的非常困難，也不敢再有娛樂。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

對此，網友們紛紛回應，「感同身受」、「找妹子陪你負擔」、「問題就在房貸啊！車貸了不起痛個5年，房貸要扛20-30年，月收不到10萬要買千萬以內的房產，還是要雙薪比較能負擔」、「買房買車要好好考慮啊！不是買了就養得起、付得起」、「車子賣掉換二手代步，房貸改30年期」。

另外，也有南部網友心有戚戚焉，直言「南部不一定開銷低耶！現在每個地方物價都高吧！我在高雄...每個月房貸5萬，車貸已付清，孝親費共2萬，兩個小朋友幼兒園2萬，家庭開銷7萬，偶爾還要多繳保險費、車輛稅金等，月初張開眼睛就是16萬固定開銷。」

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