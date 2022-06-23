下班快買！威力彩飆6億「4星座、4生肖」超好運　中了秒辭職

▲威力彩今晚開獎，頭獎上看6億。（圖／記者湯興漢攝）

記者邱晟軒／綜合報導

威力彩連續槓龜16期，今（23日）頭獎累計金額上看6億元。對此，命理專家小孟老師點名「4星座、4生肖」財運旺盛，並且還透露入手彩券的3個關鍵時辰，建議可以趁這個機會試手氣，有望把高額獎金帶回家，趕快來看看自己上榜沒？

Top4：雙魚座

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雙魚座受到海王星順行，6月23日海中水氣受陽光照射能旺到發燙，你也會因此靈感旺盛，建議你可以選擇在中午時刻精神較好時前往下注，說不定會天降偏財。

Top3：牡羊座

牡羊座受到木星與火星順行命宮，會讓你財運能量上漲，偏財運勢也會看俏，尤其是中午時刻也是火星，火能量最強時候，能得到意外之財，建議正中午下注對你比較好。

Top2：天秤座

天秤座水星.金星順行元辰宮，6月23日偏財機率還不賴，若你平常有在做善事的人，建議你中午喝個午時水（11：00－13：00間到飲水機裝水並飲用），就能將水星能量引入命宮化成財水，讓你全身上下充滿財氣。

Top1：巨蟹座

巨蟹座受到太陽攏照命宮，顯示巨蟹座將被太陽能量所加持，建議你下注前1分鐘冥想太陽光射進後腦勺，將能受到太陽之神所庇佑，也可選擇陽光充沛的投注站進行下注說不定會中到大獎。

開運好時辰為：

早上9：00－11：00

下午15：00－17：00

晚上19：00－20：00

好運生肖：



兔、牛、馬、鼠

好運投注站：



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