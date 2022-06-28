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4生肖7月財運旺到爆！這位偏財運極強...「刮刮樂＋發票」易中獎

有4個生肖在7月的財運夠旺，不論偏財、正財運表現都不錯。（示意圖／pixabay）

▲有4個生肖在7月的財運夠旺，不論偏財、正財運表現都不錯。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

今年的上半年即將結束，而對於即將步入國曆7月份，你對自己的運勢、財運表現滿意嗎？「清水孟國際塔羅」的小孟老師，分析了接下來7月的生肖運勢，包括生肖屬龍、雞、馬、跟猴，財運表現最暢旺，其中屬龍、雞、馬的偏財運表現都不錯，屬猴的人在七月的職場成績，也會越來越穩定，帶動財運發展。

第四名：屬龍

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屬龍邏輯強，善分析，常常是和平的協調者。在 7月，想法上會想要開拓新局面，同時也有創新的精神，另一個條件也是因為自己相當努力有上進心、以及強烈的進取心，所以在工作上會有貴人相助及提攜，天助也自助。因此屬龍的人事業及財運都雙雙提升，其中還有偏財運哦！運勢可真是相當不錯。

第三名：屬雞

七月屬雞的人，你的偏財運旺盛，會有意想不到的好事發生。例如：你只是單純去餐廳吃飯，湊巧遇到店內舉辦的活動，因而得到不錯的獎項。或是隨手買刮刮樂或兌統一發票，很容易出現中獎的狀況。小孟老師在此提醒你，多做善事累積福報，好運便能伴你更久。

第二名：屬馬

七月屬馬的人，你的偏財運極強，會因為貴人相助而有額外財富。例如：你的工作由業績決定獎金，未達目標只能領少少底薪。生意不好時先別氣餒，會出現如雪中送炭般的客人，幫助業績和介紹朋友來光顧。小孟老師在此建議你，與人相處務必真誠。

第一名：屬猴

屬猴的人在七月職場上的成績越來越穩定，在財運方面，雖然總是會想買東買西，但偶爾你們還是會儲蓄，這個月會發現之前偶爾省下來的小錢，累積起一筆不小的數字，讓你們心裡很踏實，也願意更節省花費。

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