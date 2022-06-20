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明天「夏至」！命理師曝「6禁忌」警告：犯了小心衰整年

二十四節氣之一的「夏至」即將到來。（示意圖／報系資料照）

▲二十四節氣之一的「夏至」即將到來。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

二十四節氣之一的「夏至」即將到來，夏至是北半球一整年裡白晝最長，黑夜最短的時刻，之後伴隨著颱風多，氣候炎熱難耐，因此古人都會在夏至之後吃些消暑氣的食物，或者到陰涼處避暑，學子也需避暑放暑假。命理塔羅專家小孟老師提醒，夏至有6個禁忌要注意。此外，他也公開夏至開財運方法。

小孟老師指出，夏至適合消暑食物為綠茶、苦瓜、冬瓜、茄子與小黃瓜等，另外古代有句諺語道「冬至湯圓、夏至麵」，顯示夏至可以多吃吃小麥做成的麵，因為這個時氣小麥正新鮮，有降火開腸胃的效果。

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小孟老師也分享了夏至開財運方法，大家可以在上午11時至下午1時拿一個碗，碗裡放95元硬幣，代表九五至尊，然後再放到有陽光的地方吸收陽光，只要放10分鐘左右，硬幣隨身攜帶9天後再存入銀行，就能讓財運大旺。

另外，根據古書《清嘉錄》記載，夏至日為交時，日頭時、二時、末時，謂之三時，居人慎起居、禁詛咒、戒剃頭。小孟老師提醒，夏至有6個禁忌要注意。

《夏至禁忌》

1.禁剃頭

民間相傳夏至當日剃頭之後天氣炎熱，太陽照射太強容易引發頭暈，導致頭皮曬傷、運勢下滑，嚴重還會破運衰事較多。

2.到炎熱地區

夏至天氣炎熱，宜避開炎熱的地方，如操場、空曠地，以免太陽太大引起身體不適。

3.忌詛咒罵人

夏至天氣炎熱，容易脾氣上來，易有無明怒火發生，若脾氣上來易與人結怨，導致官司是非變多。

4.忌溫差大

夏至室內溫度不宜過低，倘若室內溫度過低，室外溫度過高容易引發體溫忽冷忽熱，導致感冒發生。

5.忌喝冰水與冰品

夏至天氣炎熱不宜喝太冰冷的飲品與冰食，以免身體冷熱變化太大，導致頭暈目眩，或者產生耳鳴。

6.夏至忌紅

夏至氣溫炎熱，因此不宜穿搭太紅的衣物，以防心情煩燥，其他人看你過紅也容易對你發火。

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