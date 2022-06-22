中了買豪宅！威力彩連16槓飆6億　4星座、4生肖旺爆

▲威力彩。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳俊宏／綜合報導

威力彩連槓16期，周四頭獎上看6億元。命理專家小孟老師今天（22日）在臉書分享，雙魚座、牡羊座、天秤座和巨蟹座以及生肖「兔、牛、馬、鼠」財運噴發，中了就買豪宅。

Top 4：雙魚座

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雙魚座受到海王星順行，周四海中水氣受陽光照射能旺到發燙，你也會因此靈感旺盛。建議你可以選擇在中午時刻精神較好時前往下注，說不定會天降偏財。

Top 3：牡羊座

牡羊座受到木星與火星順行命宮，會讓你財運能量上漲，偏財運勢也會看俏。尤其是中午時刻，也是火星火能量最強時候，能得到意外之財，建議正中午下注對你比較好。

Top 2：天秤座

天秤座水星、金星順行元辰宮，周四偏財機率還不賴。若你平常有在做善事的人，建議你中午喝個午時水（11：00-13：00間到飲水機裝水並飲用），就能將水星能量引入命宮化成財水，讓你全身上下充滿財氣。

Top 1：巨蟹座



巨蟹座受到太陽籠罩命宮，顯示巨蟹座將被太陽能量所加持，建議你下注前1分鐘，冥想太陽光射進後腦勺，將能受到太陽之神所庇佑，也可選擇陽光充沛的投注站進行下注，說不定會中到大獎。

小孟老師說，若您不是以上4星座，建議您：

開運好時辰：

早上9：00-中午11：00

下午15：00-17：00

晚上19：00-20：00

好運投注站：

住家或工作地的西方