買地瓜沒有送石頭！店員崩潰貼13字紙條　內行認證：這超貴

記者黃翊婷／綜合報導

超商熟食品項眾多又方便，茶葉蛋、地瓜等等都是不少民眾的早餐首選。一名網友昨日（29日）在臉書PO出一張照片，原來超商店員發現地瓜底下的石頭常被客人夾走，只好貼上「買地瓜沒有送石頭！不要夾石頭」的紙條提醒，沒想到引發熱議；還有內行人指出，其實石頭比地瓜還貴，太常被夾走對店家來說的確會感到困擾。

▲店員貼紙條提醒客人不要把石頭夾走。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，每次去超商買地瓜都會夾石頭來玩，後來在超商看到店員貼的紙條，上面寫著13個字，「買地瓜沒有送石頭！不要夾石頭」，這才知道原來石頭是不能夾的。

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文章公開之後，掀起網友留言熱議，「常會黏住」、「我媽也夾過一顆地瓜附一顆石頭」、「原來真的有人會夾石頭，當年錯怪我朋友了，還以為他要給我吃石頭呢」、「員工表示，最近石頭耗損比地瓜多，要不要乾脆改賣石頭」、「到底夾石頭是要做啥？那我吃火鍋能順便把鍋子打包帶走嗎？」、「不能夾，那是保溫的啦」。

也有內行網友指出，那些石頭都是成本，而且超貴，不小心被客人夾走對店家來說很困擾，因為還要重新訂購，訂購一次還不能只訂幾顆就好，算起來石頭其實比地瓜還要貴，況且地瓜也需要石頭來加熱保溫，所以希望大家不要故意夾走石頭。