嘉義縣振興抽獎登陸金額5億　142萬遊艇送出、輕豪宅保留

▲▼ 嘉義縣振興抽獎送出輕遊艇，輕豪宅保留下次活動用 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府響應行政院去年推出的振興五倍券刺激消費辦理抽獎活動已於5月31日辦理完成，24日舉辦頒獎記者會，現場由縣長翁章梁親自頒發市值142萬第二大獎輕遊艇及10萬元的天官給兩位幸運兒。

翁章梁說，本活動註冊會員超過2萬5千人，其中一半來自外縣市，發票登錄張數累積超過87萬張，創下登錄總金額近5億元佳績。

首獎輕豪宅雖因中獎者未保留發票，無法依活動規定來兌獎，翁章梁說明，縣府已與捐贈單位清景麟資產有限公司達成共識，決定保留於未來辦理摸彩或類此活動獎項，民眾仍有機會抽中輕豪宅，而未兌獎項中有保存期限者，將捐贈弱勢團體，其餘則併同輕豪宅保留於未來活動使用。

輕遊艇幸運得主，是正就讀大學，來自溪口鄉的劉姓男子，消費金額1600餘元，就抽中輕遊艇，劉男當時接獲中獎通知心情非常驚喜，但一度找不到發票，以為大獎就要擦身而過，最後發現發票就存在雲端裡，非常開心，直呼太幸運了。

今日由劉男父母前來領獎，劉父說，因為兒子今天要期末考，由他代替前來領獎，兒子特別請他轉達，未來在考取相關證照後，希望能駕駛輕遊艇載著翁縣長一起出遊；翁縣長現場也一口答應。

另外，獨一無二的天官布袋戲偶，由位於民雄鄉嘉義縣表演藝術中心駐館團隊三昧堂精工打造，中獎的顏姓民眾也是民雄鄉人，奇妙巧合，增添了有趣色彩；嘉義縣「好康+1 等你來+1」抽獎活動整體圓滿結束，翁縣長邀請，大家來嘉消費不停歇，嘉義縣好山好水，歡迎全國各地民眾來嘉遊山、玩水、啖美食。