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嘉義縣毒品危害防制中心志工張國正　獲蔡英文總統頒獎

▲▼ 嘉義縣反毒志工張國正獲獎，總統蔡英文親頒獎。（圖／嘉義縣政府提供）

▲ 嘉義縣反毒志工張國正(右一)獲獎，總統蔡英文親頒獎。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣毒品危害防制中心志工張國正先生榮獲行政院毒品防制會報毒品戒治組「111年全國反毒有功人士」，日前於教育部辦理「111年反毒有功人士團體頒獎活動」中，由蔡英文總統親自頒獎。

▲▼ 嘉義縣反毒志工張國正獲獎，總統蔡英文親頒獎。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣毒品危害防制中心嘉有幸福志工隊自民國96年成立至今已15年，目前有108位志工，協助個案訪視、電話關懷、社區宣導等工作，致各項業務順利推展，也讓接受服務的鄉親感受到社會正能量的愛與關懷，嘉義縣衛生局為培養志工專業及維持服務能量，也定期辦理志工教育訓練，加強反毒知能及陪伴技巧等課程內容，增進志工服務品質。

▲▼ 嘉義縣反毒志工張國正獲獎，總統蔡英文親頒獎。（圖／嘉義縣政府提供）

張國正熱心公益，遇鄉親遭到困境常主動關懷，其中不乏藥癮者家屬，但苦於無專業知能可陪伴家屬走出低潮，因此決定獻身反毒志工行業，服務至今達12年之久，參與電訪、陪同個管員家庭訪視及社區反毒宣導活動等。

服務中每得知個案藥癮復發或入監，張國正心中不免感歎、氣餒，但只要見到個案有所成長及家屬露出笑容時，即又燃起助人的熱情與動力，並且常以「學習成長 幸福快樂」為座右銘來勉勵自己服務眾人。

衛生局長趙紋華表示，感謝志工無私投入防疫、反毒、心理衛生、自殺及精神民眾關懷等服務，志工須具備愛心、耐心、同理心及專業知能，方能長期提供服務，使受服務民眾及家屬感受社會溫暖與人情關懷，歡迎具有熱忱的志工加入服務行列。

如民眾有毒品防制相關問題，請撥打衛生福利部24小時免費毒防諮詢專線0800-770-885 (請請您-幫幫我)，由專業人員提供相關資源諮詢服務，協助民眾遠離毒害。

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嘉義縣衛生局反毒志工張國正

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