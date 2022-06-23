嘉縣首家清潔及洗衣庇護工場　「幸福源」提供身障者多元就業

▲▼ 幸福源庇護工場助身障朋友多元就業 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣第1家由醫療機構設立的台中榮民總醫院灣橋分院附設幸福源庇護工場，23日由縣長翁章梁、灣橋分院院長陳正榮、竹崎鄉長曾亮哲和各級民代主持揭牌。庇護工場結合醫院資源讓身心障礙者從生活自理、工作到照顧自己，為未來進入職場做準備，縣府將持續輔導成立適合的庇護工場，打造身障者就業的友善環境。

幸福源庇護工場揭牌儀式由播放庇護學員從事清潔的影片揭開序幕，接著翁章梁等人與庇護學員實際到洗手間體驗清潔工作。庇護員工黃君有自信的說，一般員工能做的工作，他也能做得到，而且質量不打折。

翁章梁指出，庇護工場是為了提供工作能力尚不足以進入一般職場、且需長期支持的身障者過渡的就業場所，經過訓練及就服員輔導，激發他們的潛能，提升進入一般職場工作的能力，「幸福源」是第1家經營清潔及洗衣的庇護工場，提供身心障礙者更多元、適切的就業型態。

台中榮民總醫院灣橋分院院長陳正榮指出，庇護工場命名為「幸福源」，就是希望身心障礙者透過工作及學習的過程，讓自己的人生更幸福，更快樂，工作環境成為幸福的泉源，藉由醫院提供專業醫療團隊的支持，幫助學員進入一般職場工作，並為家庭及社會貢獻一己之力。

幸福源庇護工場目前有4名庇護員工，其中大勛為智能障礙者，自小有自閉症，曾在台北社會福利機構中學習，返家後已經20多年未曾參加工作的學習及訓練，經由庇護工場就業服務員一步步的教導及訓練，已能勝任簡易的清潔工作，逐漸獲得重返社會的能力。

灣橋分院精神部副主任兼庇護工場負責人司徒彗真指出，精神疾病患者在工作能力、家庭關係和生活照顧會有某種程度的退化，為了延緩退化，同時協助身障朋友早日回歸社會，在醫療資源介入與支持下，院方決定提供身障者一個溫暖、安全的環境，在復建與學習中不斷成長，個人的能力得以發揮，生活更有尊嚴，更可以得到社會的支持與認同

嘉義縣政府勞工暨青年發展處長陳奕翰指出，嘉義縣山海區目前有5家庇護工場，營業項目有「茶葉包裝」、「烘焙製作包裝」、「洗車」、「寵物零食製作包裝」和「清潔洗衣」，可提供42名身障員工就業，庇護工場就業資訊請洽詢05-3620123轉8032羅先生。