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疫情趨緩　嘉義縣高國中小以下7／1開放暑期實體課程

▲▼ 嘉義縣高國中小7/1開放暑期實體課程 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲ 嘉義縣高國中小7/1開放暑期實體課程 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

針對暑期輔導課程、育樂營、社團活動和公立幼兒園暑期課後留園實施方式採實體或遠距一事，嘉義縣政府召開跨局處會議進行討論。根據嘉義縣疫情數據顯示，整體疫情已呈現緩降趨勢，考量學生學習需求，以及5-11歲學童第1劑接種率已達86％，12-17歲第2劑也有85.5％，在要求各校嚴格遵守防疫指引前提下，嘉義縣決定7月1日起開放暑期相關活動。

教育處表示，暑假期間同意各校在做好各項防疫與配套措施前提下，開放相關活動，暑期活動防疫指引(補習班及課後照顧中心得比照下列規定辦理)如下：

一、暑期輔導、育樂營、社團及體育團隊訓練等各類暑期活動，在落實防疫措施下，得以實體方式辦理。
二、國高中暑期課業輔導以上午辦理為原則，總節數120節為限。
三、暑期各項活動應徵得學生家長同意，並落實體溫量測、手部消毒、配戴口罩、勤洗手、清潔消毒及空間通風等防疫配套措施。
四、校外教學辦理地點於縣內辦理，請慎選活動地點之安全性(游泳教學應選擇合法有救生員設置的游泳場地、游泳池進行水域活動)。
五、辦理實體課程前，授課教師及工作人員應完成3劑疫苗施打14日以上，以及首日課程24小時內快篩陰性證明，才得以到校。
六、學生於實體課程前1天建議使用快篩，該班或營隊如有1位學童確診，全班或全營隊停止實體課程3天，改採遠距教學或停止辦理。
七、學校不開放住宿空間予育樂營團隊住宿使用。

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